WTA Miami: Gauff e Anisimova agli ottavi, fuori Osaka

Siamo arrivati al primo sabato del torneo di Miami e finalmente, dopo quasi una settimana, il tabellone WTA 1000 è allineato secondo il programma. Le lunghe interruzioni dei giorni precedenti avevano lasciato le ultime scorie in sei partite di secondo turno ancora da disputare e da adesso sperando in un tempo più clemente si potrà guardare con più ordine al percorso.

La parte bassa del tabellone ha così le sue otto giocatrici a caccia della finale e, dopo l’uscita di scena di Iga Swiatek, nessuna di loro ha già raggiunto quel traguardo. Diverse, però, sono le partite che spiccano come Amanda Anisimova contro Belinda Bencic, Mirra Andreeva contro Victoria Mboko e Karolina Muchova contro Alexandra Eala che di nuovo, come nel 2025, sta riuscendo a farsi spazio in Florida la dove cominiciò lo scorso anno la sua scalata verso la top-50 e la grande fama che l’ha travolta.

L’unica partita di ieri conclusasi in tre set è stata il rocambolesco 3-6 6-0 6-1 di Coco Gauff, numero 4 del seeding, contro Alycia Parks. La campionessa in carica del Roland Garros affronterà al quarto turno Sorana Cirstea (6-3 6-2 contro Elise Mertens), che fu semifinalista da queste parti nel 2023 come semifinalista fu anche Eala, 12 mesi fa, con quella corsa ricca di vittorie contro campionesse Slam (Keys, Ostapenko, Swiatek) e si fermò solo al terzo set contro Jessica Pegula. La filippina ha superato 6-3 7-6(2) Magda Linette e troverà la numero 13 del seeding Karolina Muchova, vincitrice 6-3 7-5 contro Katie Boulter.

Anisimova ha concesso sei game alla qualificata Yuliia Starodubtseva (6-4 6-2), come sei sono anche quelli che Bencic ha lasciato per strada contro Diana Shnaider (6-3 6-3) mentre Andreeva si è imposta 7-6(4) 6-3 contro Marie Bouzkova e Victoria Mboko ha battuto 6-1 7-5 Anastasia Zakharova.

Tra le partite di secondo turno da recuperare, da segnalare c’è il successo di Talia Gibson per 7-5 6-4 contro Naomi Osaka in un altro exploit dell’australiana dopo l’ottimo torneo a Indian Wells in cui da qualificata si è fermata ai quarti di finale.

Risultati

secondo turno

[23] Zheng Q. b. [WC] S. Stephens 6-3 6-2

[15] M. Keys b. E. G. Ruse 6-0 6-3

[18] I. Jovic b. P. Badosa 6-2 6-1

T. Gibson b. [16] N. Osaka 7-5 6-4

[26] L. Fernandez b. O. Selekhmeteva 7-5 3-6 6-1

[5] J. Pegula b. F. Jones 6-1 3-0 ritiro

terzo turno

[6] A. Anisimova b. Y. Starodubtseva 6-4 6-2

[12] B. Bencic b. [20] D. Shnaider 6-3 6-3

S. Cirstea b. [21] E. Mertens 6-3 6-2

[4] C. Gauff b. A. Parks 3-6 6-0 6-1

[8] M. Andreeva b. [32] M. Bouzkova 7-6(4) 6-3

[10] V. Mboko b. A. Zakharova 6-1 7-5

[13] K. Muchova b. K. Boulter 6-3 7-5

[31] A. Eala b. M. Linette 6-3 7-6(2)

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