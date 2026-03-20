Swiatek perde all’esordio dopo 5 anni, bene Cocciaretto

La prima settimana del WTA 1000 di Miami è un caos assoluto: la pioggia costante ha costretto a cancellazioni continue, giornate intere rinviate, partite che slittavano anche di giorni, e quando finalmente ha concesso la grazia di poter avere un po’ di tennis è arrivato lo shock principale.

Iga Swiatek non perdeva un match d’esordio in un torneo dalle WTA Finals 2021, per arrivare invece a un torneo “regolare” (escludendo quindi i gironi) da metà agosto 2021 a Cincinnati. Cinque anni dopo, la numero 3 del mondo è caduta malamente al termine di un’altra partita molto difficile da parte sua e per di più contro la connazionale Magda Linette. È questa la prima sconfitta in carriera nel circuito maggiore contro un’altra polacca, la prima in assoluto dal 2018 (ci furono però solo altri due incontri in questi otto anni) quando perse per ritiro al primo turno dell’ITF di Varsavia contro Joanna Zawadska.

Nei tornei ‘1000’ aveva fatto passare oltre 110 partite dove avendo vinto il primo set si era poi aggiudicata la contesa (escludendo il ritiro sul 2-2 nel set decisivo contro Elena Rybakina a Roma 2023). Da Doha a oggi, con appena tre tornei giocati, il dato è già salito a due. Quella nei quarti di finale contro Maria Sakkari però aveva meno il sapore amaro rispetto all’1-6 7-5 6-3 odierno contro Linette. Oggi in conferenza stampa ha parlato in maniera molto onesta delle sue sensazioni e purtroppo per lei c’è un’apertura importante a una fase dove non sta riuscendo a mettere in campo i cambiamenti che sta cercando di attuare al proprio gioco e si sente piena di pensieri da non riuscire a concentrarsi.

“Oggi è stata una brutta partita per me nel secondo e terzo set. È dura accettarlo quando vedo come ho giocato nel primo set. Non so, volontariamente o meno, è dura per me cambiare cose e il mio gioco crolla”. L’aspetto del calo importante nel rendimento tra primo set e secondo si è avuto un po’ troppo nell’ultimo periodo. Possiamo citare anche l’altalenante 6-1 1-6 6-1 con cui batté Anna Kalinskaya all’Australian Open dove sì la rivale fece bene e aumentò la pericolosità in risposta, ma lei non sembrava più reattiva e diveniva fragile. “Penso che sto portando con me tante aspettative nelle partite e devo metterle da parte, perché il mio gioco non è sufficientemente buono da averne. Sono un po’ confusa, ma devo pensare a lavorare per ritrovarmi. So che ne ho la possibilità, ho però perso fiducia in questo momento e questo è l’incubo peggiore per un tennista, avere un calo di rendimento simile. Ho bisogno di attraversare questa fase e risolverla”. E ancora: “Sono una che pensa tanto, ma ultimamente tutto ciò è divenuto ancor più insistente. È dura per me liberarmi di così tanti pensieri e per me questo prima era un punto di forza. Giocavo il mio miglior tennis quando riuscivo a non pensare così tanto. Ora invece faccio così tante brutte decisioni che è dura tenere fermi i pensieri. Lo stress ti prende, il corpo si irrigidisce e le cose si fanno molto più difficili”.

L’analisi è, purtroppo per lei, molto lucida e rispecchia piuttosto bene quanto visto negli ultimi mesi. Sta cercando di cambiare qualcosa, di aggiungere o sistemare dettagli del suo gioco, ma questi non realizzandosi la portano in un cortocircuito e anche oggi si notava la grande fatica mista a frustrazione, col personal trainer che a un certo punto le ha pure urlato “smetti di mostrare quanto sei nervosa e pensa a giocare”. Dall’altra parte della rete invece, Linette ha raccolto i frutti di una bella partita, dove il merito è stato quello di continuare a tenere Swiatek in affanno e non concederle la chance di ritrovarsi dopo aver fatto il break chirurgico del secondo parziale alla prima chance avuta, sul 6-5.

Tra le italiane c’è stato l’esordio di Elisabetta Cocciaretto, che ha superato con un comodo 6-4 6-1 la lucky loser Darija Semenistaja e al secondo turno ritroverà Coco Gauff, sconfitta nel loro ultimo precedente a Doha. Jasmine Paolini, invece, aprirà il proprio torneo contro Taylor Townsend che si è imposta all’esordio 7-6(5) 6-3 contro Lulu Sun.

Risultati

secondo turno

[8] M. Andreeva b. M. Kessler 6-1 6-7(3) 6-1

[32] M. Bouzkova b. E. Jaquemont 6-2 6-2

[31] A. Eala b. L. Siegemund 6-7(6) 6-3 6-3

M. Linette b. [2] I. Swiatek 1-6 7-5 6-3

primo turno (avversarie al secondo turno)

A. Li b. K. Birrell 6-2 2-6 6-3 ([1] A. Sabalenka)

C. McNally b. R. Masarova 6-2 7-6 ([29] Wang Xinyu)

[WC] S. Stephens b. [WC] J. Brady 6-4 6-2 ([23] Zheng Q.)

E. G. Ruse b. A. Ruzic 7-5 7-6(3) ([15] M. Keys)

E. Jones b. [WC] L. Fruhvirtova 3-6 7-6(3) 7-6(4) [9] E. Svitolina)

H. Baptiste b. T. Maria 7-5 6-2 ([19] L. Samsonova)

D. Yastremska b. A. Krueger 3-6 6-4 7-5 ([25] A. Ostapenko)

T. Townsend b. L. Sun 7-6(5) 6-3 ([7] J. Paolini)

Y. Putintseva b. J. Tien 3-6 6-3 6-4 ([3] E. Rybakina)

K. Rakhimova b. S. Sierra 6-1 6-3 ([27] M. Kostyuk)

P. Badosa b. A. Sasnovich 7-5 6-3 ([18] I. Jovic)

T. Gibson b. S. Bejlek 6-1 6-0 ([16] N. Osaka)

[WC] L. Tagger b. [LL] E. Seidel 6-7(8) 6-4 7-5 ([11] E. Alexandrova)

P. Stearns b. V. Golubic 7-6(6) 6-4 ([34] J. Cristian)

O. Selekhmeteva b. E. Arango 6-3 4-6 6-3 ([26] L. Fernandez)

F. Jones b. [WC] V. Williams 7-5 7-5 ([5] J. Pegula)

A. Tomljanovic b. S. Waltert 6-3 6-4 ([6] A. Anisimova)

Y. Starodubtseva b. E. Lys 6-1 6-4 ([30] C. Bucsa)

T. Valentova b. K. Volynets 6-2 6-4 ([20] D. Shnaider)

Z. Sonmez b. B. Haddad Maia 6-3 6-2 ([12] B. Bencic)

S. Cirstea b. Zhang S. 6-3 6-4 ([14] L. Noskova)

[WC] E. Kalieva b. [ALT] D. Galfi 6-3 6-7(5) 7-6(5) ([21] E. Mertens)

A. Parks b. [Q] S. Kraus 7-5 7-6(4) ([33] M. Sakkari)

E. Cocciaretto b. [LL] D. Semenistaja 6-4 6-1 ([4] C. Gauff)

A. Zakharova b. A. Bondar 5-7 6-3 6-1 ([22] A. Kalinskaya)

A. Blinkova b. S. Kenin 3-6 6-1 6-3 ([10] V. Mboko)

C. Osorio b. K. Siniakova 6-1 6-4 ([13] K. Muchova)

K. Boulter b. J. Bouzas Maneiro 7-6(9) 6-4 ([17] C. Tauson)

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