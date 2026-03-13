Sabalenka e Rybakina verso una nuova finale, fuori Swiatek

Siamo così giunti alle semifinali del torneo WTA 1000 di Indian Wells e, salvo sorprese che variano tra il “grosse” e il “piuttosto grosse” si va diretti verso una riedizione della finale del 2023 vinta da Elena Rybakina ai danni di Aryna Sabalenka, con le due già protagoniste come in quell’anno della finale dell’Australian Open.

I quarti di finale hanno regalato un po’ le stesse sensazioni dell’ultimo periodo: come tre anni fa, loro due sono al momento un gradino sopra le altre, mentre la terza che dovrebbe far parte del primissimo gruppo di testa è ancora troppo altalenante da partita a partita, se non anche tra set e set. Iga Swiatek, infatti, è la sorpresa negativa di giornata con la sconfitta per 6-2 4-6 6-4 maturata contro Elina Svitolina e una partita di nuovo colma di errori e sostanziale caos, in netto contrasto con le ultime uscite che sembravano essere quantomeno incoraggianti sotto l’aspetto della solidità.

Saltato da subito il servizio, ancora una volta, la polacca ha fatto una gran fatica ad avere equilibrio e solidità. Dal doppio break di svantaggio nel primo parziale non si è mai ripresa, perdendo facilmente il set e rischiando la rimonta da 4-1 (e chance del 5-1) nel secondo. Ha rimediato portando la sfida al set decisivo, ma di nuovo sul 4-4 al primo momento di affanno è crollata, soprattutto di testa, sfogandosi in maniera veemente una volta giunta alla panchina e parlando (anche) di quel momento alla tv polacca Canal+ ha detto che non sapeva ancora spiegarsi come mai una prestazione così negativa sotto quasi ogni aspetto, dove era difficile trovare qualcosa di positivo e oltre agli otto doppi falli ci sono stati 72 errori complessivi (42 i non forzati) che non potevano dare altro che una sconfitta dura da digerire perché suona tanto simile a quanto avvenuto 12 mesi fa quando dopo un paio di prestazioni positive (tra cui anche una bella vittoria contro la stessa Svitolina) è arrivata una sconfitta contro Mirra Andreeva in semifinale dove di nuovo emergeva rabbia e delusione da parte sua, che appena dopo il torneo si apriva raccontando delle difficoltà soprattutto psicologiche di ripartire dopo la vicenda doping. Un anno più tardi, tolto l’aspetto extra-campo, Swiatek sembra in una fase simile: poca fiducia nel proprio gioco quando il servizio non funziona e troppa foga unita a nervi tesi che affiorano molto velocemente.

Sarà dunque Svitolina ad affrontare in semifinale Rybakina, impostasi invece con relativo agio contro Jessica Pegula. 6-1 7-6(4) il punteggio conclusivo, con la rimonta da 1-4 nel secondo parziale a scongiurare un eventuale terzo set in una partita comunque quasi sempre sotto controllo. Nell’altra semifinale invece la numero 1 del mondo Sabalenka affronterà Linda Noskova. Aryna ha ripetuto la vittoria al quarto turno dell’Australian Open contro Victoria Mboko e il set di apertura è stato per certi versi tanto simile a quello di Melbourne con la canadese che reagiva bene e pur stando dietro nel punteggio non aveva difficoltà nei turni di battuta più delicati, ma di nuovo come in Australia ha cominciato malissimo il tie-break scivolando rapidamente sotto 0-6 e perdendo 7-6(0) 6-4.

È evidente ci sia stato equilibrio generale e che Mboko non abbia sfigurato, ma ancora una volta non riusciva con la stessa facilità di altre occasioni a far male soprattutto col dritto. Nel turno precedente sembrava lasciar ferma Amanda Anisimova (battuta 6-4 6-1) e oggi la cilindrata ben diversa della rivale ha pesato tantissimo, e a tratti pure il rovescio sembrava “normale” se frapposto alla qualità di Aryna che spesso e volentieri con tutto il peso del corpo sulla palla la faceva indietreggiare. E così la finalista del 2023 e 2025, ancora a caccia del primo trofeo in California, se la vedrà ora contro Noskova, impostasi 6-2 4-6 6-2 contro la qualificata Talia Gibson.

Risultati

[1] A. Sabalenka b. [10] V. Mboko 7-6(0) 6-4

[14] L. Noskova b. [Q] T. Gibson 6-2 4-6 6-2

[3] E. Rybakina b. [6] J. Pegula 6-1 7-6(4)

[9] E. Svitolina b. [2] I. Swiatek 6-2 4-6 6-4

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