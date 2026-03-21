Paolini vince e trova Ostapenko, Gauff ferma Cocciaretto

Altra giornata molto caotica al WTA 1000 di Miami, con tantissime partite in programma per allineare il tabellone al terzo turno e cercare di mettere fine alla pioggia che anche in questo caso, comunque, ha fatto capolino e ha costretto a rimandare ben sei partite.

La notizia principale per gli italiani è l’esordio vincente di Jasmine Paolini, numero 7 del tabellone e semifinalista un anno fa. 6-3 1-6 6-2 un po’ travagliato contro Taylor Townsend, tennista che negli Stati Uniti ha offerto le sue prestazioni migliori sfiorando un paio di volte i quarti di finale allo US Open e mina vagante vera tra traiettorie mancine e buon bagaglio di varietà. Al terzo turno la toscana affronterà invece Aljona Ostapenko, con la lettone numero 25 del seeding che si è imposta 6-4 6-4 contro Dayana Yastremska.

Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, che però ha dimostrato ancora una volta di essere una spina nel fianco per l’attuale Coco Gauff. La numero 4 del tabellone è in un momento un po’ delicato, gli 11 doppi falli odierni sono ormai una costante nelle sue partite e tanti errori generali la mostrano in carenza di fiducia. La marchigiana, vinto il primo set 6-3, è arrivata fino al 4-4 30-0 prima però di incartarsi e venire rimontata 3-6 6-4 6-3 dalla rivale che al terzo turno affronterà la connazionale Alycia Parks, impostasi invece 6-3 6-3 contro la numero 33 del seeding Maria Sakkari.

Risultati

secondo turno

[1] A. Sabalenka b. A. Li 7-6(5) 6-4

C. McNally b. [29] Wang Xin. 6-4 1-6 6-0

[23] Zheng Q. vs [WC] S. Stephens rinviata

E. G. Ruse vs [15] M. Keys rinviata

[9] E. Svitolina b. [WC] E. Jones 6-2 6-4

H. Baptiste b. [19] L. Samsonova 6-3 7-5

[25] A. Ostapenko b. D. Yastremska 6-4 6-4

[7] J. Paolini b. [WC] T. Townsens 6-3 1-6 6-2

[3] E. Rybakina b. Y. Putintseva 6-3 6-3

[27] M. Kostyuk b. K. Rakhimova 6-2 6-4

[18] I. Jovic vs P. Badosa rinviata

T. Gibson vs [16] N. Osaka rinviata

[11] E. Alexandrova b. [WC] L. Tagger 6-3 6-3

[34] J. Cristian b. P. Stearns 6-4 7-5

[25] L. Fernandez vs O. Selekhmeteva rinviata

F. Jones vs [5] J. Pegula rinviiata

[4] A. Anisimova b. A. Tomljanovic 6-1 5-7 6-4

[Q] Y. Starodubtseva b. [30] C. Bucsa 6-3 3-2 rit.

[20] D. Shnaider b. T. Valentova 7-6(7) 7-6(3)

[12] B. Bencic b. Z. Sonmez 6-3 6-2

S. Cirstea b. [14] L. Noskova 6-2 3-6 6-4

[21] E. Mertens b. [WC] E. Kalieva 6-2 6-0

A. Parks b. [33] M. Sakkari 6-3 6-3

[4] C. Gauff b. E. Cocciaretto 3-6 6-4 6-3

A. Zakharova b. [22] A. Kalinskaya 3-6 6-1 7-5

[10] V. Mboko b. A. Blinkova 6-2 6-0

[13] K. Muchova b. C. Osorio 4-6 6-2 7-5

K. Boulter b. [17] C. Tauson 6-7(4) 6-4 1-0 rit.

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