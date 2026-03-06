Non solo Stefanini: minacciata anche Udvardy, si teme leak di dati

Lucrezia Stefanini è stata la prima, suo malgrado, a denunciare pochi giorni fa le gravi minacce ricevute sul proprio cellulare appena prima di scendere in campo contro Victoria Jimenez Kasintseva nel secondo turno di qualificazione al WTA 1000 di Indian Wells.

La toscana ha rivelato la situazione sul proprio profilo Instagram, tra shock e paura: qui non c’erano i “soliti” riprovevoli messaggi di odio di cui tutti tra ATP e WTA han dovuto affrontare, ma il mittente andava ben oltre la circostanza dicendole che se non avesse perso avrebbe fatto del male ai genitori, mettendo i loro nomi e il luogo in cui vivono, con tanto di foto di una pistola.

Ebbene, è di oggi la notizia che le stesse modalità sono avvenute anche verso un’altra tennista, Panna Udvardy, che ha raccontato a sua volta l’assurda vicenda su Instagram. La tennista ungherese, numero 95 del mondo, ha scritto che di nuovo tramite WhatsApp le siano arrivati messaggi molto pesanti dove si promettevano ripercussioni serie verso i propri familiari, con tanto di foto inserite nella chat dal mittente, come a indicare che sapesse bene di chi stesse parlando. Infine, di nuovo, la foto di una pistola.

Udvardy ha scritto di aver contatto la famiglia, il consolato e il supervisor WTA del torneo di Antalya, il quale avrebbe ammesso che le stesse modalità siano state mette in atto anche verso “altre giocatrici”. Stefanini, sfortunatamente, è in questa cerchia di vittime. E a quanto teme lo stesso supervisor, potrebbe esserci stato un leak, una fuoriuscita di dati dal database generale della WTA. Nel frattempo, tre poliziotti sono andati alla sua partita (persa, contro Anhelina Kalinina) ed è stata aumentata la sorveglianza anche a casa dei genitori e di sua nonna.

Siamo probabilmente di fronte alla stessa persona o lo stesso gruppo di persone, e il tennis deve assolutamente agire per trovare una via d’uscita a questo assurdo fiume di odio e cattiveria a cui tanti dei suoi atleti vanno incontro.

