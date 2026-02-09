Serena Williams, semaforo verde dal 22 febbraio: obiettivo Indian Wells?

Quella che sembrava una mezza ‘boutade’ da off season si è abbastanza rapidamente trasformata in realtà: Serena Williams, secondo quanto comunicato dalla WADA, sarà di nuovo eleggibile per competere nel circuito WTA dal 22 febbraio.

La data non è casuale: rappresenta il termine dei sei mesi che devono passare dal reintegro dell’atleta nella lista del programma antidoping, step necessario per essere ufficialmente pronta.

Tra meno di due settimane, la ex numero 1 del mondo potrà così ripartire da dove aveva lasciato ormai quattro anni fa, malgrado una carta di identità che tra sei mesi dirà “45” e un calo sensibile visto negli ultimi anni di carriera. Le notizie delle ultime settimane, al di là di qualche smentita divenuta sempre meno credibile dalla stessa Williams, parlava di una giocatrice abbastanza ristabilita a livello fisico che aveva fatto un periodo di allenamento in Florida a gennaio con uno sparring dentro la top-1000 ATP e di recente ha avuto un altro blocco di allenamenti con Alycia Parks, numero 85 WTA, che l’ha definita in buona forma.

La data del 22 febbraio, anche in anticipo rispetto a quella di aprile ipotizzata a dicembre (quando però non si sapeva il momento in cui aveva chiesto alla WADA di tornare nell’elenco delle tenniste sottoposte al controllo antidoping), inevitabilmente porta a pensare ci possa essere un ritorno per i WTA 1000 di marzo: che sia Indian Wells (dove già la sua storia è molto particolare, col lungo boicottaggio terminato in un fiume di affetto e ovazioni nel 2016) o Miami (che ha spesso considerato come torneo di casa), il tutto sembra solo questione di giorni per annunci ufficiali da parte di una tennista che aveva inizialmente negato ed etichettato come scherzo assurdo l’eventuale rientro, poi in un’intervista rilasciata verso il termine dell’Australian Open era parsa molto meno sicura, tergiversando parecchio per non dire “sì” ma nemmeno “no”, il tutto mentre si rincorrevano video sul proprio profilo Instagram di lei a palleggiare in campo.

E dunque, ormai ci siamo. In attesa che anche lei, apparsa in uno spot del Superbowl piuttosto tirata, dica qualcosa, ci avviciniamo a uno dei rientri più sorprendenti. Ci sarà da capire come, se in singolare o doppio, e soprattutto in che modo, vista l’età e la lunga assenza dai campi che sono un ostacolo per tutti. A quanto pare non per una che ha vinto praticamente tutto e in più occasioni.

