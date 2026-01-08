Zheng rinuncia all’Australian Open

Arriva un forfait pesante al prossimo Australian Open, femminile, perché Zheng Qinwen ha comunicato che malgrado il recupero dall’operazione subita in estate stia procedendo (per parole sue) bene, non può definirsi ancora pronta a sostenere il livello e l’intensità di un torneo Slam.

La tennista cinese era forse una delle più attese a Melbourne, un po’ per l’enorme quantità di tifosi e media al seguito, un po’ perché il suo legame con lo Slam australiano è fortissimo. Come dice lei stessa nel comunicato, è su quei campi che ha ottenuto il suo primo successo in un main draw Slam, ed è su quegli stessi campi che ha ottenuto nel 2024 la sua prima finale in un Major.

Dalla stessa categoria