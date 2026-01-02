United Cup: netti successi per Argentina e Grecia

È partita ufficialmente la stagione tennistica 2026 e, nella giornata d’esordio della United Cup a Perth si sono registrate vittorie nette per Argentina e Grecia ai danni rispettivamente di Spagna e Giappone.

Siamo nel Gruppo A e Gruppo E, due dei tre gironi che si disputano nello stato occidentale del Western Australia assieme al C, dove è presente anche l’Italia che esordirà nella competizione “soltanto” nella mattinata italiana di domenica 4 gennaio. Nel gruppo A, quello di Argentina e Spagna, ci sono anche gli Stati Uniti di Coco Gauff e Taylor Fritz, campioni in carica. E proprio loro nella nottata di sabato saranno in campo contro gli argentini Sebastian Baez e Solana Sierra, reduci dai successi contro Jaume Munar e Jessica Bouzas Maneiro che han condotto la nazionale sudamericana in testa al raggruppamento.

6-4 6-4 il punteggio con cui Baez ha battuto Munar e 6-4 5-7 6-0 quello della sua compagna Sierra contro Bouzas Maniero, col punteggio definitivo arrotondato dal doppio misto Marie Lourdes Carle e Guido Andreozzi, che han battuto 7-6(6) 6-2 Ivonne Cavalle Reimers e Inigo Cervantes.

Poco equilibrio anche nella sessione serale, con un po’ di delusione per quello che poteva essere un match interessante almeno sulla carta ma che Naomi Osaka non ha saputo rendere tale. Brutta sconfitta per 6-4 6-2 contro Maria Sakkari, in una partita dove faceva tanta fatica sia col rovescio sia quando aveva la palla attaccata al corpo. Ha dichiarato nella successiva conferenza stampa di essere ancora alle prese con una botta influenzale che l’ha colpita sotto Natale e oggi non aveva più di questo da poter dare, condannando di fatto il Giappone a una sconfitta abbastanza annunciata visto quanto Stefanos Tsitsipas fosse favorito sul pur volenteroso Shintaro Mochizuki, superato 6-3 6-4.

Il programma della seconda giornata vedrà la competizione iniziare anche a Sydney, sede delle successive Final 4 nel weekend del 10/11 gennaio. A Perth la sessione diurna (a partire dalle 3 del mattino in Italia) vedrà l’esordio del gruppo C dove le due “compagne” dell’Italia saranno l’una contro l’altra: la Svizzera di Belinda Bencic e Stan Wawrinka opposta alla Francia di Leolia Jeanjean e Arthur Rinderkneck. La sessione serale, a partire dalle 10, ci saranno come detto gli Stati Uniti al loro esordio contro l’Argentina. A Sydney invece si comincerà a mezzanotte e mezza ora italiana per la sfida tra Belgio e Cina, mentre non prima delle 7:30 del mattino in Italia si sfideranno l’Australia e la Norvegia.

