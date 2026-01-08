A due settimane dall’inizio degli open d’Australia, Novak Djokovic abbandona la PTPA (Professional Tennis Players Association), il sindacato dei giocatori alternativo all’ATP che lui stesso aveva contribuito a fondare nel 2020 insieme a Vasek Pospisil. L’associazione era nata con l’obiettivo ambizioso di dare finalmente voce ai giocatori, troppo spesso schiacciati dal potere decisionale dell’ATP e […]
08 Gen 2026
United Cup: Mertens e Bergs, Belgio in semifinale
di Diego Barbiani
Il Belgio, uscito vincitore per il rotto della cuffia dal Girone B della United Cup, è ora in semifinale e affronterà nella nottata italiana di sabato la Svizzera di Belinda Bencic e Stan Wawrinka.
Ottima prova dei Diavoli Rossi nella sfida di quarti di finale contro la Cechia, miglior squadra tra le seconde classificate nei tre gironi di Sydney. Dopo l’eccellente successo contro Felix Auger Aliassime, Zizou Bergs si è ripetuto a inizio della serie odierna battendo 6-2 7-6(4) ed Elise Mertens ha colto un’altra vittoria pesantissima in tre set, portando il punto decisivo alla sua squadra dopo il 5-7 6-1 7-5 ai danni di Barbora Krejcikova. Ininfluente, a quel punto, il doppio misto dove Mertens e Sander Gille son stati sconfitti 6-7(13) 6-3 10-3.
Domattina dalle 7:30, ora italiana, sarà dunque la volta dell’ultimo quarto di finale tra la Polonia di Iga Swiatek e Hubert Hurkacz opposti all’Australia di Maya Joint e Alex de Minaur. Sarà proprio il match femminile ad aprire la serie, con quello maschile appena dopo. In caso di 1-1, è probabile che Swiatek tornerà in campo (non ha mai saltato un doppio con la nazionale, in caso di risultato in bilico) e da capire se in coppia con Hurkacz o Jan Zielinski; dall’altra parte della rete sembra probabile invece la conferma del duo formato da Storm Hunter e John Patrick Smith. Chi vince affronterà sabato mattina, non prima delle 7:30 in Italia, gli Stati Uniti.
