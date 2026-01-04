United Cup: Germania e Canada partono forte

In attesa di scoprire quale sarà l’esito dell’esordio dell’Italia alla United Cup, due delle squadre tranquillamente iscrivibili al lotto delle favorite han fatto il loro esordio alla United Cup.

Entrambe a Sydney, sia Germania sia Canada hanno vinto i loro rispettivi incontri: gli europei con un netto 3-0 contro l’Olanda (e il non aver perso set porta gli avversari ormai a un passo dall’eliminazione) mentre nella sessione serale i nordamericani hanno superato la Cina grazie ai successi di Victoria Mboko e Felix Auger Aliassime.

La Germania, impostasi oggi con Eva Lys (6-2 6-2 contro Suzanne Lamens) e Alex Zverev (7-5 6-0 contro Tallon Griekspoor) e successivamente con la collaudata coppia di doppio misto con Zverev e Laura Siegemund, tornerà in campo domani lunedì 5 gennaio nella sessione serale (dalle 7:30 in Italia) contro l’altra grande squadra del Gruppo F, la Polonia di Iga Swiatek e Hubert Hurkacz. Sarà la riedizione della finale del 2024 quando i tedeschi annullarono due championship points ai rivali per imporsi nel doppio decisivo.

Vittoria anche per la Gran Bretagna, nella sessione diurna a Perth, che col successo per 2-1 contro il Giappone elimina anche i nipponici dalla competizione. Naomi Osaka è tornata in campo vincendo il proprio singolare 7-6 6-1 contro Katie Swan, che sostituiva una acciaccata Emma Raducanu, ma poi Billy Harris e il doppio formato da Olivia Nicholls e Neil Skupski si è imposto contro Nao Hibino e Yasutaka Uchiyama.

Dalla stessa categoria