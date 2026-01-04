United Cup: Germania e Canada partono forte

A due settimane dall’inizio degli open d’Australia, Novak Djokovic abbandona la PTPA (Professional Tennis Players Association), il sindacato dei giocatori alternativo all’ATP che lui stesso aveva contribuito a fondare nel 2020 insieme a Vasek Pospisil. L’associazione era nata con l’obiettivo ambizioso di dare finalmente voce ai giocatori, troppo spesso schiacciati dal potere decisionale dell’ATP e […]
In attesa di scoprire quale sarà l’esito dell’esordio dell’Italia alla United Cup, due delle squadre tranquillamente iscrivibili al lotto delle favorite han fatto il loro esordio alla United Cup.
Entrambe a Sydney, sia Germania sia Canada hanno vinto i loro rispettivi incontri: gli europei con un netto 3-0 contro l’Olanda (e il non aver perso set porta gli avversari ormai a un passo dall’eliminazione) mentre nella sessione serale i nordamericani hanno superato la Cina grazie ai successi di Victoria Mboko e Felix Auger Aliassime.
La Germania, impostasi oggi con Eva Lys (6-2 6-2 contro Suzanne Lamens) e Alex Zverev (7-5 6-0 contro Tallon Griekspoor) e successivamente con la collaudata coppia di doppio misto con Zverev e Laura Siegemund, tornerà in campo domani lunedì 5 gennaio nella sessione serale (dalle 7:30 in Italia) contro l’altra grande squadra del Gruppo F, la Polonia di Iga Swiatek e Hubert Hurkacz. Sarà la riedizione della finale del 2024 quando i tedeschi annullarono due championship points ai rivali per imporsi nel doppio decisivo.
Vittoria anche per la Gran Bretagna, nella sessione diurna a Perth, che col successo per 2-1 contro il Giappone elimina anche i nipponici dalla competizione. Naomi Osaka è tornata in campo vincendo il proprio singolare 7-6 6-1 contro Katie Swan, che sostituiva una acciaccata Emma Raducanu, ma poi Billy Harris e il doppio formato da Olivia Nicholls e Neil Skupski si è imposto contro Nao Hibino e Yasutaka Uchiyama.
La crisi del settimo anno colpisce anche una delle coppie più vincenti della storia del tennis, quella formata da Carlos Alcaraz e dal suo allenatore, Juan Carlos Ferrero. Un sodalizio che ha permesso al giovanissimo talento di Murcia di bruciare la tappe e raggiungere a suon di vittorie il trono del tennis mondiale a soli […]
Resterà per sempre il primo italiano ad aver vinto un titolo slam, a Parigi, nel 1959. Successo che doppiò l’anno dopo. Ed il capitano della squadra che nel 1976 tornò dal Cile con la Coppa Davis, anche quella una prima volta. Nicola Pietrangeli se n’é andato a 92 anni e con lui si chiude una […]
Umberto Ferrara, preparatore atletico di Jannik Sinner, coinvolto insieme all’ex fisioterapista dell’azzurro Giacomo Naldi nel caso Clostebol, ha pubblicato un messaggio sui social in cui esprime tutta la gioia e l’emozione per la stagione appena terminata: “Sono molti anni che sono coinvolto nello sport, ma non smetterò mai di meravigliarmi della sua bellezza. Lo sport è […]
Roger Federer é stato ammesso nella Tennis Hall of Fame. La cerimonia di introduzione avrà luogo nell’agosto del 2026, a Newport. “Ho sempre avuto grande rispetto per la storia di questo sport e per quanto fatto da coloro che mi hanno preceduto – ha detto il campione svizzero – quindi sono profondamente onorato che i […]
Infinito Lleyton Hewitt: l’ex numero 1 del mondo è tornato in campo a 44 anni in un match ufficiale e ha mostrato di avere ancora una grande condizione fisica. L’australiano è in tabellone in doppio al New South Wales Open, Challenger in corso di svolgimento a Sydney e a fare coppia con lui c’è il […]