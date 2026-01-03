United Cup: Gauff salva gli USA, Svizzera dominante

Si è conclusa la seconda giornata della United Cup e al contrario di ieri non sono mancate le partite-maratona, tanto che a Perth si è arrivati al termine del programma quando ormai era mezzanotte.

Gli Stati Uniti campioni in carica hanno dovuto ricorrere agli straordinari e Coco Gauff li ha levati dalle sabbie mobili di una sfida contro l’Argentina che si era messa malissimo quando Sebastian Baez aveva superato 4-6 7-5 6-4 Taylor Fritz. La numero 3 del mondo, però, ha fatto il suo dovere: 6-1 6-1 contro Solana Sierra e altrettanto netto 6-4 6-1 assieme a Christian Harrison nel doppio misto decisivo contro Marie Lourdes Carle e Guido Andreozzi. Così il Gruppo A vede ora gli Stati Uniti a pari punti in testa con l’Argentina che a sua volta ha completato le partite a disposizione. Il successo di Baez, però, può aiutare nell’eventualità in cui si debba decidere la miglior seconda classificata dei tre gironi in corso a Perth.

Nel girone C, invece, a inizio giornata c’è stato il netto successo per 3-0 della Svizzera contro la Francia. Siamo nel girone dell’Italia e Belinda Bencic, ma soprattutto Stan Wawrinka, hanno dato il là a un importante successo ai danni della formazione transalpina: Leolia Jeanjean è stata sconfitta 6-4 6-2 contro Bencic mentre Arthur Rinderkneck ha perso 5-7 7-6(5) 7-6(5) contro il quarantenne Wawrinka, che comincia così l’ultima sua stagione da tennista professionista. Importante anche il successo nel doppio dove Bencic e Jakub Paul hanno superato 6-2 5-7 10-2 il duo composto da Sarah Rakotomanga Rajaonah ed Eduard Roger Vasselin.

A Sydney, invece, la gironata si era aperta col successo in rimonta della Cina ai danni del Belgio: se Lin Zhu aveva perso 6-2 6-2 contro Elise Mertens, sono arrivati poi i successi di Zhizhen Zhang contro Zizou Bergs (6-7 7-6 7-5) e nel doppio con Zhu e Zhang che si sono imposti 5-7 7-6 10-6 contro Mertens e Bergs. Successivamente, nel Gruppo E, l’Australia ha superato 2-1 la Norvegia: tutto regolare nei due singolari, con Storm Sanders che ha piegato Malene Helgo (6-2 7-6) e Casper Ruud che ha battuto Alex de Minaur (6-3 6-3), mentre nel doppio Hunter e John Patrick Smith hanno avuto la meglio di Ulrikke Eikkeri e Victor Durasovic 4-6 6-1 10-4.

