United Cup: delusione Italia, la Svizzera vince il girone

Al termine di una battaglia di quasi otto ore la Svizzera ha avuto la meglio contro l’Italia vincendo così il gruppo C della United Cup e qualificandosi aritmeticamente per i quarti di finale.

La lotta e l’equilibrio sono stati il filo conduttore di tre partite decise da pochissimi momenti e soltanto nel singolare femminile tra Belinda Bencic e Jasmine Paolini non abbiamo avuto un set decisivo, per quanto le due giocatrici abbiano fatto vedere a tratti anche tennis di alto livello. Un 6-4 6-3 in favore dell’ex top-5 che può dirsi giusto, avendo avuto coraggio nei momenti veramente importanti cercando di forzare soprattutto col proprio dritto, punto nel quale Paolini spesso colpiva per trarre vantaggio nello scambio “puntando” su una diagonale potenzialmente favorevole.

Flavio Cobolli e Stan Wawrinka si sono poi specchiati per circa tre ore, con poche chance di allunghi veri, bel tennis e un 6-4 6-7(4) 7-6(4) in favore dell’azzurro che vale la settima vittoria consecutiva con la maglia della nazionale, certificandone oltre alle qualità sportive anche quelle caratteriali, vivendo con grande passione il momento ma capace di trascinare le proprie emozioni in risultati concreti.

Infine, in un doppio misto con buoni protagonisti in campo e una sincera dose di tensione, Bencic e Jakub Paul si sono imposti 7-5 4-6 10-7 in quasi due ore di gioco contro Andrea Vavassori e Sara Errani. Dal lato azzurro non si poteva pensare a un duo migliore, avendo la chance di mandare in campo chi ha vinto gli ultimi due US Open in doppio misto, ma tanti applausi vanno anche a Belinda e Jakub che hanno tenuto molto bene il campo malgrado una chimica di coppia che non poteva essere allo stesso livello. E nel super tie-break decisivo sono emersi alla distanza, conquistando il punto del 2-1 e mandando la Svizzera a vincere il raggruppamento C.

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, non prima delle 3 ora italiana, la squadra azzurra tornerà invece in campo contro la Francia con l’obiettivo di ottenere il biglietto per i quarti di finale come miglior seconda classificata nei tre raggruppamenti di Perth. Con due set portati a casa, pur nella sconfitta, le chance ci sono ancora: il punto cruciale sarà battere 3-0 la formazione transalpina, perché servirà perfezionare il computo di vittorie e sconfitte nelle singole partite (e poi la percentuale di set vinti). Dovessimo farcela, è probabile che verremo abbinati agli Stati Uniti di Taylor Fritz e Coco Gauff, squadra campione in carica e grande favorita nel Gruppo A dovendo sfidare una Spagna praticamente già eliminata.

