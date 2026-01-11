Svitolina vince il primo titolo WTA del 2026

Elina Svitolina è la campionessa del WTA 250 di Auckland, in Nuova Zelanda. La tennista ucraina, numero 13 del mondo, è divenuta allo stesso modo campionessa del primo torneo del circuito femminile nel 2026.

Una settimana di buon valore per l’ex top-3, che ha iniziato con un doppio occasionale ma speciale assieme a Venus Williams e ha finito con un 6-3 7-6(6) ai danni di Wang Xinyu (numero 57), in una partita con un solo break e poche chance in risposta per entrambe. Nel corso della settimana, anche le “solite” affermazioni da veterana con un successo ai quarti di finale in quasi tre ore contro Sonay Kartal e la vittoria nella semifinale contro l’emergente Iva Jovic.

Il torneo neozelandese, iniziato appunto con la novità del rientro di Venus che torna allo stesso modo a disputare una trasferta down-under dopo 6 anni, è finito con due semifinali e una finale di buon interesse: oltre a Svitolina e Wang, tra le migliori quattro c’erano anche Jovic e Alexandra Eala, che ha sciupato un match point in una rocambolesca partita contro la cinese. Con questo risultato, l’ucraina porta il suo bottino a 19 titoli vinti su 23 finali disputate.

