Sinner, così è troppo facile: sesta semifinale slam consecutiva

Jannik Sinner è di nuovo in semifinale agli Australian Open. L’azzurro è tra i migliori quattro a Melbourne Park per il terzo anno di fila grazie alla vittoria in tre set su Ben Shelton con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-4 in poco meno di due ore e mezza di gioco. Una partita amministrata nel migliore dei modi da Jannik, intelligente nella gestione dei momenti chiave della partita. In una giornata con poche prime in campo (60%), il n. 2 al mondo è stato bravo nella gestione con la seconda. Dall’altra parte pesano gli errori di Shelton che complessivamente ha commesso 34 gratuiti. Alla nona semifinale Slam in carriera, Sinner tornerà in campo venerdì contro Novak Djokovic

Dalla stessa categoria