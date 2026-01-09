Sabalenka in semifinale, Muchova batte Rybakina

A due settimane dall’inizio degli open d’Australia, Novak Djokovic abbandona la PTPA (Professional Tennis Players Association), il sindacato dei giocatori alternativo all’ATP che lui stesso aveva contribuito a fondare nel 2020 insieme a Vasek Pospisil. L’associazione era nata con l’obiettivo ambizioso di dare finalmente voce ai giocatori, troppo spesso schiacciati dal potere decisionale dell’ATP e […]
Prima semifinale della stagione per Aryna Sabalenka, che conferma la sua buona tradizione a Brisbane rifilando un netto 6-3 6-3 a Madison Keys nei quarti di finale del WTA 500 del Queensland.
Altro buon match della numero 1 del mondo, in controllo per il primo parziale e venuta fuori meglio della rivale da una fase di break e controbreak a inizio del secondo. In generale, Keys non dava sensazione di averne. Qualche soluzione vincente qua e là ma poca continuità e numeri che non potevano darle modo di ricreare scenari come nella finale dell’Australian Open scorso, in affanno soprattutto con la seconda palla di servizio e senza percentuali con la prima in grado di supportare il proprio gioco.
Il tabellone a Brisbane è pieno di ottimi nomi, ma malgrado tutto Aryna può tranquillamente puntare al bis dopo il 2025. Al prossimo turno, inoltre, non avrà Elena Rybakina, giocatrice che le ha dato un paio di brucianti sconfitte nella seconda metà della scorsa stagione. La kazaka è stata sconfitta 6-2 2-6 6-4 contro Karolina Muchova, altro cliente comunque scomodo per la numero 1 del mondo. La ceca stava giocando un tennis brillante nel primo set, poi una disattenzione al servizio sull’1-2 nel secondo ha aperto uno scenario completamente diverso. Nel terzo, la sfida si è decisa nei game conclusivi e nel post partita Rybakina è parsa un po’ delusa da se stessa, facendo riferimento a una lentezza generale e difficoltà al servizio che già erano apparsa (come detto in conferenza stampa) al turno precedente.
Nella parte bassa del tabellone, la prima semifinalista è Jessica Pegula che ha superato 6-3 7-6(3) Liudmila Samsonova e sfiderà al prossimo turno la vincente della sfida tra Mirra Andreeva e Marta Kostyuk,
La crisi del settimo anno colpisce anche una delle coppie più vincenti della storia del tennis, quella formata da Carlos Alcaraz e dal suo allenatore, Juan Carlos Ferrero. Un sodalizio che ha permesso al giovanissimo talento di Murcia di bruciare la tappe e raggiungere a suon di vittorie il trono del tennis mondiale a soli […]
Resterà per sempre il primo italiano ad aver vinto un titolo slam, a Parigi, nel 1959. Successo che doppiò l’anno dopo. Ed il capitano della squadra che nel 1976 tornò dal Cile con la Coppa Davis, anche quella una prima volta. Nicola Pietrangeli se n’é andato a 92 anni e con lui si chiude una […]
Umberto Ferrara, preparatore atletico di Jannik Sinner, coinvolto insieme all’ex fisioterapista dell’azzurro Giacomo Naldi nel caso Clostebol, ha pubblicato un messaggio sui social in cui esprime tutta la gioia e l’emozione per la stagione appena terminata: “Sono molti anni che sono coinvolto nello sport, ma non smetterò mai di meravigliarmi della sua bellezza. Lo sport è […]
Roger Federer é stato ammesso nella Tennis Hall of Fame. La cerimonia di introduzione avrà luogo nell’agosto del 2026, a Newport. “Ho sempre avuto grande rispetto per la storia di questo sport e per quanto fatto da coloro che mi hanno preceduto – ha detto il campione svizzero – quindi sono profondamente onorato che i […]
Infinito Lleyton Hewitt: l’ex numero 1 del mondo è tornato in campo a 44 anni in un match ufficiale e ha mostrato di avere ancora una grande condizione fisica. L’australiano è in tabellone in doppio al New South Wales Open, Challenger in corso di svolgimento a Sydney e a fare coppia con lui c’è il […]