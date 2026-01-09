Sabalenka in semifinale, Muchova batte Rybakina

Prima semifinale della stagione per Aryna Sabalenka, che conferma la sua buona tradizione a Brisbane rifilando un netto 6-3 6-3 a Madison Keys nei quarti di finale del WTA 500 del Queensland.

Altro buon match della numero 1 del mondo, in controllo per il primo parziale e venuta fuori meglio della rivale da una fase di break e controbreak a inizio del secondo. In generale, Keys non dava sensazione di averne. Qualche soluzione vincente qua e là ma poca continuità e numeri che non potevano darle modo di ricreare scenari come nella finale dell’Australian Open scorso, in affanno soprattutto con la seconda palla di servizio e senza percentuali con la prima in grado di supportare il proprio gioco.

Il tabellone a Brisbane è pieno di ottimi nomi, ma malgrado tutto Aryna può tranquillamente puntare al bis dopo il 2025. Al prossimo turno, inoltre, non avrà Elena Rybakina, giocatrice che le ha dato un paio di brucianti sconfitte nella seconda metà della scorsa stagione. La kazaka è stata sconfitta 6-2 2-6 6-4 contro Karolina Muchova, altro cliente comunque scomodo per la numero 1 del mondo. La ceca stava giocando un tennis brillante nel primo set, poi una disattenzione al servizio sull’1-2 nel secondo ha aperto uno scenario completamente diverso. Nel terzo, la sfida si è decisa nei game conclusivi e nel post partita Rybakina è parsa un po’ delusa da se stessa, facendo riferimento a una lentezza generale e difficoltà al servizio che già erano apparsa (come detto in conferenza stampa) al turno precedente.

Nella parte bassa del tabellone, la prima semifinalista è Jessica Pegula che ha superato 6-3 7-6(3) Liudmila Samsonova e sfiderà al prossimo turno la vincente della sfida tra Mirra Andreeva e Marta Kostyuk,

Dalla stessa categoria