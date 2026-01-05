A due settimane dall’inizio degli open d’Australia, Novak Djokovic abbandona la PTPA (Professional Tennis Players Association), il sindacato dei giocatori alternativo all’ATP che lui stesso aveva contribuito a fondare nel 2020 insieme a Vasek Pospisil. L’associazione era nata con l’obiettivo ambizioso di dare finalmente voce ai giocatori, troppo spesso schiacciati dal potere decisionale dell’ATP e […]
05 Gen 2026
Netti successi per Polonia e Cechia, Germania travolta
di Diego Barbiani
Nella quarta giornata di United Cup hanno fatto il loro esordio altre due nazionali accreditate di buone chance per andare il più avanti possibile nel torneo. E alla fine sono stati netti i successi di Cechia e, soprattutto, Polonia a indirizzare almeno parzialmente i rispettivi gironi.
I primi hanno avuto un compito relativamente più agevole contro la Norvegia, soprattutto perché Barbora Krejcikova oltre a garantire (salvo sorprese) il punto del singolare contro Malene Helgo poteva giocare un ottimo ruolo da doppista nel misto sull’eventuale 1-1. Jakub Mensik, però, ha tolto ogni gioco aritmetico battendo Casper Ruud 7-5 7-6(6) e ottenendo il punto del 2-0 che ha chiuso la serie prima ancora del doppio misto, in cui Krejcikova e Adam Pavlasek si sono imposti 7-5 6-2 contro Ulrikke Eikkeri e Victor Durasovic.
Netto 3-0 anche per la Polonia, che ha preso una piccola rivincita sulla Germania dopo la dolorosissima sconfitta nella finale del 2023. Soprattutto, Hubert Hurkacz pur ammettendo di non aver mai dimenticato i due match point mancati contro Alex Zverev quel giorno ha ribaltato completamente la situazione oggi, imponendosi 6-3 6-4 grazie anche a 21 ace, di cui nove consecutivi. E nella prima uscita stagionale di Iga Swiatek, la numero 2 del ranking WTA si è dovuta tirar su le maniche per ribaltare la situazione contro Eva Lys. La tedesca era avanti 6-3 3-1, giocando in maniera molto rischiosa ma trovando grandi vincenti mentre dall’altra parte della rete c’era un’avversaria abbastanza imballata fin dal servizio, con sei break subiti nel primo set e mezzo. Nel momento cruciale, però, Swiatek non ha mollato e si è ripresa l’ennesimo game al servizio smarrito riuscendo a cambiare atteggiamento prima ancora di andare a conquistare il punto che ha chiuso la serie. Nel doppio misto, influente più che altro nella questione complessiva della classifica, Katarzyna Kawa e Jan Zielinski si sono imposti 7-6(8) 6-3 contro Laura Siegemund e Zverev.
Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio (in Italia) la Polonia sarà di nuovo in campo per vincere il girone, contro un’Olanda al contrario con pochissime chance ancora di rientrare: servirebbe un 3-0 senza perdere set e con alte percentuali nel computo dei game vinti. Il set vinto da Lys, in ogni caso, tiene ancora in vita la Germania che potrebbe puntare a rientrare come miglior seconda classificata dei tre gironi a Sydney. Tutto, o quasi, verrà deciso nel corso delle prossime 24 ore.