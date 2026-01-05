Netti successi per Polonia e Cechia, Germania travolta

Nella quarta giornata di United Cup hanno fatto il loro esordio altre due nazionali accreditate di buone chance per andare il più avanti possibile nel torneo. E alla fine sono stati netti i successi di Cechia e, soprattutto, Polonia a indirizzare almeno parzialmente i rispettivi gironi.

I primi hanno avuto un compito relativamente più agevole contro la Norvegia, soprattutto perché Barbora Krejcikova oltre a garantire (salvo sorprese) il punto del singolare contro Malene Helgo poteva giocare un ottimo ruolo da doppista nel misto sull’eventuale 1-1. Jakub Mensik, però, ha tolto ogni gioco aritmetico battendo Casper Ruud 7-5 7-6(6) e ottenendo il punto del 2-0 che ha chiuso la serie prima ancora del doppio misto, in cui Krejcikova e Adam Pavlasek si sono imposti 7-5 6-2 contro Ulrikke Eikkeri e Victor Durasovic.

Netto 3-0 anche per la Polonia, che ha preso una piccola rivincita sulla Germania dopo la dolorosissima sconfitta nella finale del 2023. Soprattutto, Hubert Hurkacz pur ammettendo di non aver mai dimenticato i due match point mancati contro Alex Zverev quel giorno ha ribaltato completamente la situazione oggi, imponendosi 6-3 6-4 grazie anche a 21 ace, di cui nove consecutivi. E nella prima uscita stagionale di Iga Swiatek, la numero 2 del ranking WTA si è dovuta tirar su le maniche per ribaltare la situazione contro Eva Lys. La tedesca era avanti 6-3 3-1, giocando in maniera molto rischiosa ma trovando grandi vincenti mentre dall’altra parte della rete c’era un’avversaria abbastanza imballata fin dal servizio, con sei break subiti nel primo set e mezzo. Nel momento cruciale, però, Swiatek non ha mollato e si è ripresa l’ennesimo game al servizio smarrito riuscendo a cambiare atteggiamento prima ancora di andare a conquistare il punto che ha chiuso la serie. Nel doppio misto, influente più che altro nella questione complessiva della classifica, Katarzyna Kawa e Jan Zielinski si sono imposti 7-6(8) 6-3 contro Laura Siegemund e Zverev.

Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio (in Italia) la Polonia sarà di nuovo in campo per vincere il girone, contro un’Olanda al contrario con pochissime chance ancora di rientrare: servirebbe un 3-0 senza perdere set e con alte percentuali nel computo dei game vinti. Il set vinto da Lys, in ogni caso, tiene ancora in vita la Germania che potrebbe puntare a rientrare come miglior seconda classificata dei tre gironi a Sydney. Tutto, o quasi, verrà deciso nel corso delle prossime 24 ore.

