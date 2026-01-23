HBO Max Italia presenta: ROVESCIO, il tennis come non lo avete mai visto

Ieri 22 Gennaio HBO Max Italia ha presentato, in occasione degli Australian Open, primo e iconico torneo del Grande Slam trasmesso integralmente dai canali Eurosport presenti in piattaforma, un evento speciale, dalle 18.00 alle 22.00 presso Superstudio, nella Sala Black Point, in Via Tortona 27.

La serata si è aperta con un momento di racconto e approfondimento dedicato al tennis, grazie all’introduzione di Paolo Ghisoni e dall’intervento di Simone Eterno e Jacopo Lo Monaco, giornalisti sportivi di Eurosport Italia e voci del popolare podcast di tennis Schiaffo al Volo, insieme a Roberta Vinci, ex campionessa italiana e oggi volto di Eurosport. Un confronto che ha accompagnato gli ospiti all’interno dell’universo degli Australian Open, offrendo spunti, aneddoti e chiavi di lettura sul torneo e sulla sua rilevanza nel panorama tennistico internazionale. Tra gli ospiti sono intervenuti alcuni influencer come Ignazio Moser, imprenditore e influencer noto anche per la sua carriera da ex ciclista professionista e Beatrice Vendramin attrice italiana punto di riferimento per la generazione Z.

E’ stata creata un’installazione scenografica immersiva che ha reinterpretato in chiave artistica e contemporanea l’universo del tennis internazionale. Protagonista dell’evento e’ stato un campo da tennis al contrario sospeso al soffitto, una struttura monumentale e fuori scala che ha ribaltato i punti di vista tradizionali e ha invitato il pubblico a vivere lo

sport da una prospettiva inedita. L’installazione ha richiamato l’intensità, la spettacolarità e la continua spinta verso l’innovazione che da sempre

contraddistinguono gli Australian Open, trasformando la Sala Black Point in un ambiente esperienziale ad alto impatto visivo. Un percorso immersivo che e’ stato pensato per sorprendere, coinvolgere e celebrare l’energia del tennis internazionale.

ROVESCIO ha tradotto in forma fisica e immediata la distanza geografica e il fuso orario che separano l’Europa dall’Australia. Gli Australian Open si giocano dall’altra parte del mondo, quando qui il tempo è ribaltato: notte e giorno si scambiano di posto. Il campo “al contrario” ha rappresentato in modo iconico il fuso orario e la distanza che separano Melbourne dall’Europa, un mondo rovesciato, lontano ma sorprendentemente presente: l’effetto è stato straniante, inatteso, memorabile, e ha

invitato il pubblico a guardare il tennis da una prospettiva completamente nuova. Disputati ogni anno a Melbourne, gli Australian Open inaugurano la stagione tennistica mondiale e rappresentano un appuntamento imperdibile per milioni di appassionati, grazie a match leggendari, atleti iconici e a un approccio pionieristico che ha reso il torneo un punto di riferimento globale.

L’evento e l’ideazione dell’installazione sono stati realizzati in collaborazione con St.John’s, agenzia creativa che ha affiancato HBO Max Italia nello sviluppo del concept e nella realizzazione del progetto, traducendo i valori del torneo e del brand in un linguaggio visivo contemporaneo e distintivo.

