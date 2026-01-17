A due settimane dall’inizio degli open d’Australia, Novak Djokovic abbandona la PTPA (Professional Tennis Players Association), il sindacato dei giocatori alternativo all’ATP che lui stesso aveva contribuito a fondare nel 2020 insieme a Vasek Pospisil. L’associazione era nata con l’obiettivo ambizioso di dare finalmente voce ai giocatori, troppo spesso schiacciati dal potere decisionale dell’ATP e […]
17 Gen 2026 - Senza categoria
Cocciaretto trionfa a Hobart! Primo titolo WTA dal 2023
di Diego Barbiani
Comincia nel migliore dei modi il 2026 di Elisabetta Cocciaretto, che si è aggiudicata un titolo preziosissimo a Hobart. In Tasmania, la marchigiana era partita dalle qualificazioni e ha fatto suo il secondo titolo WTA della carriera dopo quello di Losanna dell’estate 2023.
In finale, la numero 80 del mondo si è imposta 6-4 6-4 contro Iva Jovic, numero 3 del seeding, diventando la quarta tennista nella storia del torneo ad aver vinto il trofeo partendo dal tabellone cadetto dopo Mona Barthel (2012), Garbine Muguruza (nel 2014) e Lauren Davis (nel 2016, la stessa che superò proprio Cocciaretto nel 2023).
Ottimo cammino per Elisabetta, che in tutto il suo percorso ha avuto praticamente solo una giornata delicata: nel secondo turno contro Ann Li, partita in cui era indietro 1-6 3-5 e ha vinto 1-6 7-5 7-5. Nella partita odierna, l’azzurra è andata avanti 4-2 nel primo parziale e pur raggiunta ha trovato comunque l’allungo decisivo per prendersi il parziale. Nel secondo, con una Jovic un po’ più scarica, Cocciaretto è salita avanti 5-2 e servizio e riuscendo a tenere saldi i nervi ha chiuso alla seconda chance disponibile con la propria battuta.
Con questo risultato, inoltre, riavvicina in maniera importante la top-50, balzando fino al numero 56 della nuova classifica mondiale. L’esordio a Melbourne, per il suo Australian Open, sarà infine di martedì non essendo lei presente nell’ordine di gioco sia di domenica che di lunedì.
