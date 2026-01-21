Australian Open, day-4: risultati del tabellone femminile

[1] A. Sabalenka b. [Q] Bai Z. 6-3 6-1

A. Potapova b. [28] E. Raducanu 7-5 6-3

[17] V. Mboko b. C. McNally 6-4 6-3

[14] C. Tauson b. P. Kudermetova 6-3 3-6 7-5

[Q] Z. Sonmez b. A. Bondar 6-2 6-4

Y. Putintseva b. E. Jaquemont 6-2 6-2

[30] I. Jovic vs [WC] P. Hon

M. Frech vs [7] J. Paolini

[3] C. Gauff b. O. Danilovic 6-2 6-2

H. Baptiste b. [Q] S. Hunter 6-2 6-1

[19] K. Muchova vs A. Parks

A. Li vs M. Linette

[12] E. Svitolina b. [Q] L. Klimicova 7-5 6-1

[23] D. Shnaider b. [WC] T. Gibson 3-6 7-5 6-3

E. G. Ruse vs [WC] A. Tomljanovic

M. Sakkari vs [8] M. Andreeva

