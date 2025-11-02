WTA Finals: Sabalenka travolge Paolini, Pegula batte Gauff

Ancora due partite piuttosto nette hanno fatto da cornice alla seconda giornata delle WTA Finals 2025, con Jasmine Paolini che purtroppo non è riuscita a partire col piede giusto perdendo nettamente la sfida contro Aryna Sabalenka.

In un incontro di per sé molto complicato a prescindere, la toscana non è riuscita a raccogliere più di quattro game complessivi lasciando strada alla numero 1 del mondo, e grande favorita del torneo, che una volta portato a casa il primo parziale ha poi dilagato fino al 6-3 6-1.

Nell’altro incontro del gruppo Stefanie Graf, invece, è arrivata la prima notizia vera del torneo perché la campionessa in carica Coco Gauff è stata sconfitta 6-3 6-7(4) 6-2 contro Jessica Pegula, vendicarsi così della sconfitta nella finale di Wuhan. La numero 3 del mondo, anche e soprattutto grazie a quel parziale portato a casa, ha ancora chance di qualificarsi alle semifinali, soprattutto dovesse trovare all’ultima giornata una Sabalenka con già la qualificazione in tasca (lo stesso scenario che permise, per esempio, a Rybakina di trovare una vittoria di prestigio lo scorso anno seppur ininfluente sulle sorti del raggruppamento).

Al prossimo turno, Gauff affronterà Paolini e Sabalenka troverà Pegula.

Dalla stessa categoria