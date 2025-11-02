02 Nov 2025 20:37 - Senza categoria

WTA Finals: Sabalenka travolge Paolini, Pegula batte Gauff

di Diego Barbiani

Ancora due partite piuttosto nette hanno fatto da cornice alla seconda giornata delle WTA Finals 2025, con Jasmine Paolini che purtroppo non è riuscita a partire col piede giusto perdendo nettamente la sfida contro Aryna Sabalenka.

In un incontro di per sé molto complicato a prescindere, la toscana non è riuscita a raccogliere più di quattro game complessivi lasciando strada alla numero 1 del mondo, e grande favorita del torneo, che una volta portato a casa il primo parziale ha poi dilagato fino al 6-3 6-1.

Nell’altro incontro del gruppo Stefanie Graf, invece, è arrivata la prima notizia vera del torneo perché la campionessa in carica Coco Gauff è stata sconfitta 6-3 6-7(4) 6-2 contro Jessica Pegula, vendicarsi così della sconfitta nella finale di Wuhan. La numero 3 del mondo, anche e soprattutto grazie a quel parziale portato a casa, ha ancora chance di qualificarsi alle semifinali, soprattutto dovesse trovare all’ultima giornata una Sabalenka con già la qualificazione in tasca (lo stesso scenario che permise, per esempio, a Rybakina di trovare una vittoria di prestigio lo scorso anno seppur ininfluente sulle sorti del raggruppamento).

Al prossimo turno, Gauff affronterà Paolini e Sabalenka troverà Pegula.

