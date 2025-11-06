Sabalenka fa 3/3 ed elimina Gauff, passa Pegula

Torna la battaglia dei sessi nel tennis. Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios si sfideranno in un match esibizione a Dubai il prossimo 28 dicembre. Lo hanno annunciato i due tennisti. Sabalenka, bielorussa 27enne attuale numero uno al mondo del tennis femminile, e il 30enne Kyrgios, numero 652 maschile al mondo, daranno vita una sorta di […]
Un anno fa Aryna Sabalenka veniva sconfitta in semifinale alle WTA Finals per opera di Coco Gauff, che avrebbe poi vinto il titolo battendo in finale Zheng Qinwen. Quest anno, la statunitense ha perso l’opportunità di difendere il titolo dopo il 7-6(5) 6-2 incassato contro la numero 1 del mondo.
Sabalenka, così, ha chiuso con un percorso netto il gruppo Stefanie Graf. Tre vittorie su altrettante partite, primo posto garantito e semifinale domani contro Amanda Anisimova, seconda nel gruppo Serena Williams.
L’altra qualificata è invece Jessica Pegula, che si è imposta per 6-3 6-2 ai danni di Jasmine Paolini, a sua volta eliminata sia in singolare (senza successi e senza arrivare a più di massimo tre game per set) sia in doppio, dove con Sara Errani è stata eliminata sempre nel Round Robin con appena una vittoria su tre partite.
Per la statunitense, che nel 2023 arrivò a giocarsi la finale nell’edizione funestata dal meteo di Cancun, ci sarà ora la vincente dell’altro raggruppamento ovvero Elena Rybakina.
