Suicidio Alcaraz a Parigi, Sinner può tornare n.1

Jannik Sinner aveva detto che al numero uno in questo 2025 non ci pensava più e che era un obiettivo per il 2026. Ecco, le cose sono cambiate. Merito di un regalone incredibile di Carlos Alcaraz, sconfitto a sorpresa da un grandissimo Cameron Norrie al debutto dell’Atp 1000 di Parigi (4-6 6-3 6-4 il punteggio). Se Sinner vincerà il torneo, lunedì 3 novembre tornerà numero uno del mondo, e le possibilità che chiuda l’anno in testa alla classifica non sono così poche, visto che lo spagnolo, alle Finals, dovrà vincere almeno tre partite per chiudere l’anno al n.1, in caso di vittoria netta di Sinner a Torino come successe nel 2024.

Una partita, per il 2025, per la testa del ranking, che sembrava chiusa e che invece si è incredibilmente riaperta. Alcaraz si ferma a 11250 punti, Sinner vincendo a Parigi andrebbe a 11500 punti. Giorno 9 novembre poi usciranno i punti delle Finals dello scorso anno (1500 per l’azzurro, 200 per l’iberico) e Alcaraz tornerà n.1 del ranking, ma si giocherà tutto a Torino. Incredibile ma vero.

