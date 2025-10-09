Paolini e Rybakina ai quarti, ma arrivano Swiatek e Sabalenka

Sia Jasmine Paolini sia Elena Rybakina sono ai quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan, appuntamento potenzialmente decisivo per agguantare un posto alle Finals di Riyad in Arabia Saudita. Oltretutto, malgrado la classifica Race veda la toscana al nono posto per qualche decina di punti sulla kazaka, la WTA stessa ha comunicato che la campionessa di Wimbledon 2022 deve ottenere una vittoria in più (dunque almeno la semifinale) per rimanere davanti.

Paolini e Rybakina, tra l’altro, avranno ora le avversarie più dure da affrontare: dopo i successi contro Clara Tauson (per ritiro) e Linda Noskova, sfideranno rispettivamente Iga Swiatek e Aryna Sabalenka.

Jasmine aveva perso il primo set come nel suo match d’esordio, contro la danese, ma sul punteggio di 3-6 6-1 3-1 la rivale ha dovuto alzare bandiera bianca. L’ennesimo ritiro di un torneo martoriato fin dai primi giorni quando Amanda Anisimova, dopo le fatiche fatte a Pechino, ha deciso di non scendere nemmeno in campo. La finalista dello scorso WTA 1000, invece, è stata Noskova che ha dato buon filo da torcere a Rybakina ma cedendo per 6-3 6-4.

Come detto, le prossime rivali delle due giocatrici saranno Swiatek per Paolini e Sabalenka per Rybakina. La polacca è 6-0 nei confronti diretti con l’azzurra, e oggi ha vinto una bella lotta contro Belinda Bencic con un 7-6(2) 6-4 in oltre due ore, evitando di perdere il primo parziale quando la svizzera è stata al servizio sul 5-4 e servendo sempre meglio nel secondo parziale, mettendo insieme otto ace complessivi e continuando a dare una sensazione non perfetta ma di prendere questa settimana anche come punto di prova per alcune soluzioni diverse in campo. Sabalenka, invece, è semplicemente sul 19-0 in carriera nella città di Wuhan avendo vinto le edizioni 2018, 2019 e 2024 e oggi ha superato Liudmila Samsonova 6-3 6-1, conquistando così ancora una volta i quarti e lanciandosi sempre più verso un possibile poker.

