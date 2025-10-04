A Pechino finale Anisimova-Noskova, fuori Pegula e Gauff

Finale a sorpresa a Pechino, per il penultimo WTA 1000 della stagione, perché le due favorite di giornata sono state entrambe sconfitte in due partite completamente diverse tra loro. Prima Coco Gauff è stata travolta contro Amanda Anisimova, in quella che sembrava la semifinale più incerta, mentre a seguire Linda Noskova ha fatto l’impresa contro Jessica Pegula, rimontando e cancellando tre match point nelle fasi cruciali.

Partendo dalla sfida tra la numero 2 e la numero 3 del seeding, Anisimova ha dominato e dopo 45 minuti circa era già avanti 6-1 4-0, completando l’opera con “calma” poco dopo in un 6-1 6-2 dove il suo livello da fondo campo è stato troppo anche per un’ottima giocatrice in fase di copertura come la campionessa del Roland Garros. Con questo risultato, inoltre, Amanda supera nella Race proprio Coco, salendo così al terzo posto per una manciata di punti (al momento) e preparandosi a un’eventuale doppietta stagionale nei tornei WTA 1000 dopo il successo di febbraio a Doha.

Contro di lei, nell’ultimo atto, ci sarà appunto Noskova che festeggia l’ingresso in top-20 per la prima volta in carriera con un 6-3 1-6 7-6(6) ai danni di Pegula. La numero 26 del seeding non si era spinta così in avanti in un evento di questa portata e ha dominato il primo parziale. Subita la prepotente rimonta della statunitense nella seconda frazione è riuscita comunque a ritrovare qualche buon punto al servizio nelle prime fasi del terzo per non far scappare definitivamente Pegula e, seppur con un gioco più spezzettato nella qualità, si è arrivati al rush finale. La numero 5 del tabellone è riuscita a crearsi chance di chiudere la partita grazie al break sul 5-5, ma i rimpianti cominceranno nel game successivo quando dal 40-15 non ha saputo chiudere e, sciupata anche una terza occasione, si è smarrita del tutto buttato al vento anche un comodo smash sul 3-1 in suo favore nel tie-break decisivo. La ceca è risalita e ha avuto per prima il match point sul 6-5 (e servizio). C’è voluto il secondo, sul 7-6, ma l’ultimo rovescio buttato via della statunitense ha sancito la fine, con lei in ginocchio e incredula.

Per Noskova si tratta della seconda finale stagionale dopo quella persa a luglio a Praga contro Marie Bouzkova, mentre per Anisimova è la quinta (1 titolo, 3 sconfitte fin qui). I precedenti in questo 2025 dicono 1-0 Anisimova, con la vittoria in tre set combattuti negli ottavi di finale a Wimbledon (6-2 5-7 6-4).

