01 Set 2025 21:17 - US Open
US Open: riecco Auger-Aliassime, ora de Minaur per un posto in semifinale
di Piero Vassallo
Il canadese Felix Auger-Aliassime e l’australiano Alex de Minaur si sono qualificati per i quarti di finale degli US Open. Auger-Aliassime ha battuto 7-5 6-3 6-4 il russo Andrey Rublev tornando così ai quarti di uno Slam dopo tre anni. Nonostante una partenza ad handicap, con Rublev subito avanti di un break, il canadese ha ribaltato l’inerzia del set e della partita e dopo aver vinto il primo parziale ha sempre dominato la partita lasciando poche chance al russo. Per Auger-Aliassime – che era sotto 7-1 nei precedenti con il suo avversario odierno – sarà il quarto quarto di finale Slam in carriera dopo i tre consecutivi tra Wimbledon 2021 e Australian Open 2022. Il suo miglior risultato resta la semifinale 2021 proprio a Flushing Meadows, quando fu battuto da Daniil Medvedev.
Si ferma agli ottavi di finale il qualificato svizzero Leandro Riedi, eliminato in tre set da Alex de Minaur. L’australiano ha vinto 6-3 6-2 6-1 contro il numero 435 del mondo. Grazie al suo percorso a New York, Riedi guadagnerà oltre 250 posizioni nella prossima classifica ATP. De Minaur invece si conferma di straordinaria regolarità e ottiene il sesto quarto di finale in carriera, il quinto negli ultimi sette Slam. Un risultato che gli permette di superare Jack Draper nella Race to Finals e piazzarsi al settimo posto, avvicinandosi alla qualificazione per il Master di fine anno di Torino. Per sfatare il tabù che lo vede sempre eliminato nei quarti di un Major, l’australiano dovrà battere Auger-Aliassime, contro cui è sotto 2-1 nei precedenti giocati sul circuito maggiore: il canadese ha vinto le due sfide giocate nel 2022 a Cincinnati e alle Finals di Coppa Davis, mentre il numero 8 del seeding si è imposto un anno fa sulla terra del Foro Italico.
