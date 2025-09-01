01 Set 2025 09:29 - US Open

US Open, order of play dell’1 settembre: Sinner nella notte, prima Musetti

ARTHUR ASHE STADIUM – dalle 11.30 (17.30 italiane)
[25] F. Auger-Aliassime (CAN) vs [15] A. Rublev
[23] N. Osaka (JPN) vs [3] C. Gauff (USA)
Dalle 19 (1 italiane)
[1] J. Sinner (ITA) vs [23] A. Bublik (KAZ)
[8] A. Anisimova (USA) vs [18] B. Haddad Maia (BRA)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM – dalle 11 (17 italiane)
L. Riedi (SUI) vs [8] A. de Minaur
Non prima delle 13 (19 italiane)
[13] E. Alexandrova vs [2] C. Gauff (USA)
[10] L. Musetti vs J. Munar (ESP)

GRANDSTAND – Non prima delle 13 (19 italiane)
[27] M. Kostyuk (UKR) vs [11] K. Muchova (CZE)

