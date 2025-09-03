04 Set 2025 01:07 - US Open

US Open, order of play del 4 settembre: le semi femminili in notturna

di Piero Vass Vassallo

ARTHUR ASHE STADIUM – dalle 19 (1 italiane)
[1] A. Sabalenka vs [4] J. Pegula (USA)
[11] K. Muchova (CZE) o [23] N. Osaka (JPN) vs [8] A. Anisimova (USA)

Dalla stessa categoria