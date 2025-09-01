01 Set 2025 21:24 - US Open

US Open, order of play del 2 settembre: al via i quarti con Djokovic e Alcaraz

di Redazione

ARTHUR ASHE STADIUM – dalle 11.30 (17.30 italiane)
[4] J. Pegula (USA) vs B. Krejcikova (CZE)
[20] J. Lehecka (CZE) vs [2] C. Alcaraz (ESP)
Dalle 19 (1 italiane)
[1] A. Sabalenka vs M. Vondrousova (CZE)
[7] N. Djokovic (SRB) vs [4] T. Fritz (USA)

