Us Open, mostruoso Sinner: Bublik spazzato via, nei quarti sarà derby con Musetti

In un’ora e ventuno minuti Jannik Sinner strapazza Alexander Bublik: triplo 6-1 del numero uno per superare gli ottavi di finale degli us Open. Ai quarti sarà derby con Musetti. Una prestazione devastante di Sinner, che ha letteralmente preso a pallate il kazako, che non ci ha davvero capito niente. L’azzurro ha così vendicato la sconfitta di Halle.

