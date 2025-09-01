US Open: Djokovic domina Struff, ai quarti c’è Fritz

Un grande Novak Djokovic batte Jan-Lennard Struff negli ottavi di finale degli US Open. Il serbo lascia soli otto game al tedesco e vince 6-3 6-3 6-2, raggiungendo per la 14esima volta i quarti a Flushing Meadows. “Ho servito molto bene e questo mi rende la vita certamente più facile. Sto cercando di essere il più efficiente possibile in battuta e di giocare il serve and volley, anche se di base nel mio gioco devo cercare di muovermi. Se riesco a trovare soluzioni per accorciare lo scambio è sicuramente meglio”, le parole del 38enne serbo nell’intervista post partita in campo, che con il successo sul classe 1990 di Warstein entra nei migliori otto di un Major per la quarta volta su quattro in stagione.

Ai quarti troverà Taylor Fritz, finalista della passata edizione, e autore di una prova più che solida contro il ceco Tomas Machac, battuto 6-4 6-3 6-3. Sarà l’undicesima sfida tra Djokovic e Fritz con il serbo che non ha mai perso contro l’attuale numero 4 del mondo (10-0). Lo statunitense avrà la sua grande occasione per battere il 24 volte campione Slam, che però nei quarti di finale agli US Open non ha mai perso.

