US Open: Djokovic domina Struff, ai quarti c’è Fritz

È bastata un’immagine fugace, catturata da SuperTennis dietro le quinte dello US Open prima del suo match contro Denis Shapovalov, per scatenare la curiosità dei tifosi più attenti. In una breve sequenza, infatti, da lontano si vede per pochi secondi lo sfondo del cellulare di Jannik Sinner. E all’occhio degli appassionati del web non è […]
Un grande Novak Djokovic batte Jan-Lennard Struff negli ottavi di finale degli US Open. Il serbo lascia soli otto game al tedesco e vince 6-3 6-3 6-2, raggiungendo per la 14esima volta i quarti a Flushing Meadows. “Ho servito molto bene e questo mi rende la vita certamente più facile. Sto cercando di essere il più efficiente possibile in battuta e di giocare il serve and volley, anche se di base nel mio gioco devo cercare di muovermi. Se riesco a trovare soluzioni per accorciare lo scambio è sicuramente meglio”, le parole del 38enne serbo nell’intervista post partita in campo, che con il successo sul classe 1990 di Warstein entra nei migliori otto di un Major per la quarta volta su quattro in stagione.
Ai quarti troverà Taylor Fritz, finalista della passata edizione, e autore di una prova più che solida contro il ceco Tomas Machac, battuto 6-4 6-3 6-3. Sarà l’undicesima sfida tra Djokovic e Fritz con il serbo che non ha mai perso contro l’attuale numero 4 del mondo (10-0). Lo statunitense avrà la sua grande occasione per battere il 24 volte campione Slam, che però nei quarti di finale agli US Open non ha mai perso.
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vanno a cena nello stesso ristorante a New York. I due campioni di tennis impegnati negli US Open al Flushing Meadows in questi giorni sono stati a cena dopo le partite all’Osteria Delbianco, un locale italiano a Midtown Manhattan. “Ogni anno, Sinner viene all’Osteria Delbianco, è sempre un piacere averlo […]
Jannik Sinner è sempre più dominante sul cemento, la superficie su cui si trova sicuramente più a suo agio. I suoi numeri diventano sempre più importanti, anche nei tornei del Grand Slam. I dati lo confermano, collocandolo al pari dei Big 3, anzi anche meglio. Con il successo su Alexei Popyrin al secondo turno degli […]
Una donna di 65 anni, Anna Maria Romano, è morta dopo esser stata investita sul lungomare di Palermo da uno scooter. Si tratta della moglie del presidente del circolo tennis Palermo Gabriele Palpacelli, consigliere nazionale Fit ed ex presidente del comitato regionale Sicilia – morto a 65 anni nel 2022 – e zia del tennista […]
“Vedevo la pallina sdoppiarsi, così ho capito che c’era qualcosa che non andava”. L’ex stella del tennis Monica Seles ha rivelato che tre anni fa le è stata diagnosticata la miastenia gravis, una malattia autoimmune neuromuscolare che causa stanchezza e debolezza. Una malattia per la quale non esiste una cura, sottolineano diversi media americani che […]
Torna il Six Kings Slam, il torneo milionario organizzato dall’Autorità Generale per l’Intrattenimento saudita ed in programma dal 15 al 18 ottobre a Riad. Lo scorso anno il mini-torneo con un montepremi da sogni è stato vinto da Sinner in finale contro Alcaraz, ma a far discutere sul web è la locandina dell’evento. Turki Alalshikh, […]