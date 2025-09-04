Sinner da record: 86 vittorie negli Slam, raggiunto Pietrangeli

Jannik Sinner prosegue la sua marcia inarrestabile agli US Open e i suoi numeri negli Slam diventano sempre più impressionanti. Con la vittoria nel derby contro Lorenzo Musetti ai quarti di finale, il numero 1 del mondo ha eguagliato un primato storico per il tennis italiano: Sinner ha raggiunto quota 86 vittorie nei tornei del Grande Slam, eguagliando Nicola Pietrangeli, fino ad oggi recordman assoluto per quanto riguarda i colori azzurri. Già nella semifinale di domani contro Auger-Aliassime l’altoatesino potrebbe staccare il due volte vincitore del Roland Garros e diventare primatista solitario.

Ma non finisce qui. Sinner infatti è a sole due vittorie dal completare una stagione quasi impeccabile nei tornei del Grand Slam. Se vincesse gli US Open 2025, l’italiano avrebbe ottenuto 27 vittorie in questo 2025 in eventi di questa categoria, eguagliando il record di Roger Federer (2006 e 2007) e Novak Djokovic (2015, 2021 e 2023). Ad oggi l’unica sconfitta resta quella in finale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz, in cui l’italiano ha avuto a disposizione ben tre match point.

Un altro dato da non trascurare riguarda non solo l’italiano, ma anche Novak Djokovic. I due infatti sono gli unici ad aver raggiunto almeno la semifinale in tutti e quattro gli Slam stagionali. Soltanto in altre tre occasioni due giocatori erano riusciti nell’impresa nello stesso anno: l’ultima volta era accaduto nel 2011, con Djokovic e Murray protagonisti, e le altre due occasioni sono state nel 2008 (Nadal e Federer) e nel 1969 (Laver e Roche).

Infine Sinner ha stabilito un nuovo record di precocità, diventando il più giovane giocatore di tutti i tempi a vincere 25 partite negli Slam nello stesso anno. Il record apparteneva a Mats Wilander, che nel 1988 ci riuscì a 24 anni e 20 giorni; Sinner lo ha superato grazie alla vittoria su Musetti e stabilendo il nuovo record.

Dalla stessa categoria