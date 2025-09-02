Sinner: “Bello sapere che ci sarà un italiano in semifinale”

Un quarto di finale tutto italiano agli Us Open, con Jannik Sinner che sfiderà Lorenzo Musetti. “Il tennis italiano è in grande forma e Lorenzo è uno dei migliori”, ha detto l’azzurro numero 1 al mondo dopo aver eliminato il kazako Alexander Bublik negli ottavi. “Da un punto di vista italiano è bello sapere che ci sarà un italiano in semifinale a Flushing Meadows. La pressione c’è, sarà una partita interessante, Musetti è un giocatore fantastico, molto talentuoso, è in fantastica forma. La pressione è su di me, in molte occasione è più su di me che sui miei avversari”, ha aggiunto Sinner nel post partita.

L’azzurro si è detto molto soddisfatto della sua prestazione contro Bublik. “Posso controllare solo le cose dalla mia parte, cerco di dare il massimo ogni giorno, ma ci sono sempre giorni in cui le cose non funzionano. Molti giocatori hanno problemi fuori dal campo, non si sa mai. In fin dei conti, quello che cerchiamo di fare è rendere lo sport il più interessante possibile. Oggi ho sentito di aver giocato un ottimo tennis, sono riuscito a strappargli il servizio molto presto, il che mi ha dato la fiducia per servire meglio e giocare in modo molto più solido da fondocampo. È stata una partita veloce, ma sì, ovviamente la gente viene qui per vedere grandi partite di tennis, grandi battaglie, ma non è sempre così. Da parte mia, penso che sia stata una buona prestazione”.

“È sempre speciale giocare all’Arthur Ashe, anche se le partite serali sono un po’ diverse perché c’è un po’ più di attenzione, c’è un’atmosfera diversa in campo, un po’ più rumorosa, cambia persino il modo di giocare – ha detto Sinner -. Per me è stata la prima volta quest’anno, ma è stato bello. Ovviamente, giocare di notte ha i suoi lati positivi e negativi, quindi ti senti molto speciale, ti senti privilegiato a calpestare questo campo di notte, il più grande del circuito. Oggi, con queste condizioni, credo facesse un po’ più caldo, di solito di notte fa più freddo, di solito è una sensazione diversa”.

Un nuovo incrocio con Alcaraz appare sempre più vicino: “Io e Carlos abbiamo una bella amicizia fuori dal campo. Non devi avere nemici fuori dal campo, siamo rivali quando ci incontriamo in campo, è lì che cerchiamo di giocare a tennis al meglio delle nostre possibilità, ma finisce lì. Dopo la stretta di mano, tutto torna a posto. È bello vedere una cosa del genere. Abbiamo entrambi degli ottimi team intorno a noi, una vita normale al di fuori del tennis, per esempio, amiamo giocare a golf. Abbiamo le nostre passioni, ci alleniamo duramente, la squadra ci supporta, le persone sono oneste con noi. Molti giocatori sono così, il tennis è molto importante per noi, ma dipende anche da quanto si è disposti a sacrificarsi per questo. Una cosa è essere un buon tennista, un’altra è essere una brava persona, sono due cose diverse. Penso che entrambi abbiamo un po’ di entrambe le cose, quindi è positivo”.

