US Open, tabellone: Paolini con Sabalenka, l’ultima di Kvitova

1° QUARTO DEL TABELLONE

[1] A. Sabalenka vs R. Masarova

N. Parrizas Diaz vs P. Kudermetova

E. Jaquemont vs M. Bouzkova

[Q] vs [31] L. Fernandez

[19] E. Mertens vs [WC] A. Ahn

L. Sun vs C. Osorio

C. Bucsa vs [Q]

A. Eala vs [14] C. Tauson

[9] E. Rybakina vs [WC] J. Pareja

L. Bronzetti vs [Q]

E. Raducanu vs [Q]

[Q] vs [24] V. Kudermetova

[32] M. Kessler vs M. Linette

[Q] vs M. Vondrousova

A. Sasnovich vs [WC] I. Jovic

[Q] vs [7] J. Paolini

2° QUARTO DEL TABELLONE

[4] J. Pegula vs M. Sherif

Y. Starodubtseva vs A. Blinkova

V. Azarenka vs [Q]

A. Pavlyuchenkova vs [30] D. Yastremska

[17] L. Samsonova vs Y. Yuan

L. Jeanjean vs [Q]

A. Li vs R. Sramkova

[Q] vs [16] B. Bencic

[10] E. Navarro vs Y. Wang

J. Teichmann vs [WC] C. McNally

M. Uchijima vs O. Danilovic

B. Krejickova vs [22] V. Mboko

[25] A. Ostapenko vs [Q]

T. Townsend vs A. Ruzic

A. Potapova vs L. Zhu

A. Parks vs [5] M. Andreeva

3° QUARTO DEL TABELLONE

[6] M. Keys vs R. Zarazua

P. Kvitova vs D. Parry

[Q] vs Z. Sonmez

K. Boulter vs [27] M. Kostyuk

[21] L. Noskova vs [Q]

[Q] vs E. Lys

S. Cirstea vs S. Sierra

[WC] V. Williams vs [11] K. Muchova

[15] D. Kasatkina vs E. G. Ruse

K. Rakhimova vs C. Garica

H. Baptiste vs K. Siniakova

G. Minnen vs [23] N. Osaka

[28] M. Frech vs [WC] T. Gibson

[Q] vs P. Stearns

D. Vekic vs J. Bouzas Maneiro

A. Tomljanovic vs [3] C. Gauff

4° QUARTO DEL TABELLONE

[8] A. Anisimova vs K. Birrell

[Q] vs M. Joint

D. Collins vs J. Cristian

A. Krueger vs [26] S. Kenin

[18] B. Haddad Maia vs S. Kartal

L. Boisson vs V. Golubic

M. Sakkari vs T. Maria

A. Bondar vs [12] E. Svitolina

[13] E. Alexandrova vs A. Sevastova

C. Dolehide vs X. Wang

A. Zakharova vs E. Avanesyan

L. Siegemund vs [20] D. Shnaider

[29] A. Kalinskaya vs [WC] C. Ngounoue

Y. Putintseva vs E. Cocciaretto

S. Lamens vs [WC] V. Glozman

E. Arango vs [2] I. Swiatek

