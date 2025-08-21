21 Ago 2025 19:31 - Senza categoria

US Open, tabellone: Paolini con Sabalenka, l’ultima di Kvitova

di Diego Barbiani

1° QUARTO DEL TABELLONE

[1] A. Sabalenka vs R. Masarova
N. Parrizas Diaz vs P. Kudermetova
E. Jaquemont vs M. Bouzkova
[Q] vs [31] L. Fernandez
[19] E. Mertens vs [WC] A. Ahn
L. Sun vs C. Osorio
C. Bucsa vs [Q]
A. Eala vs [14] C. Tauson
[9] E. Rybakina vs [WC] J. Pareja
L. Bronzetti vs [Q]
E. Raducanu vs [Q]
[Q] vs [24] V. Kudermetova
[32] M. Kessler vs M. Linette
[Q] vs M. Vondrousova
A. Sasnovich vs [WC] I. Jovic
[Q] vs [7] J. Paolini

2° QUARTO DEL TABELLONE

[4] J. Pegula vs M. Sherif
Y. Starodubtseva vs A. Blinkova
V. Azarenka vs [Q]
A. Pavlyuchenkova vs [30] D. Yastremska
[17] L. Samsonova vs Y. Yuan
L. Jeanjean vs [Q]
A. Li vs R. Sramkova
[Q] vs [16] B. Bencic
[10] E. Navarro vs Y. Wang
J. Teichmann vs [WC] C. McNally
M. Uchijima vs O. Danilovic
B. Krejickova vs [22] V. Mboko
[25] A. Ostapenko vs [Q]
T. Townsend vs A. Ruzic
A. Potapova vs L. Zhu
A. Parks vs [5] M. Andreeva

3° QUARTO DEL TABELLONE

[6] M. Keys vs R. Zarazua
P. Kvitova vs D. Parry
[Q] vs Z. Sonmez
K. Boulter vs [27] M. Kostyuk
[21] L. Noskova vs [Q]
[Q] vs E. Lys
S. Cirstea vs S. Sierra
[WC] V. Williams vs [11] K. Muchova
[15] D. Kasatkina vs E. G. Ruse
K. Rakhimova vs C. Garica
H. Baptiste vs K. Siniakova
G. Minnen vs [23] N. Osaka
[28] M. Frech vs [WC] T. Gibson
[Q] vs P. Stearns
D. Vekic vs J. Bouzas Maneiro
A. Tomljanovic vs [3] C. Gauff

4° QUARTO DEL TABELLONE

[8] A. Anisimova vs K. Birrell
[Q] vs M. Joint
D. Collins vs J. Cristian
A. Krueger vs [26] S. Kenin
[18] B. Haddad Maia vs S. Kartal
L. Boisson vs V. Golubic
M. Sakkari vs T. Maria
A. Bondar vs [12] E. Svitolina
[13] E. Alexandrova vs A. Sevastova
C. Dolehide vs X. Wang
A. Zakharova vs E. Avanesyan
L. Siegemund vs [20] D. Shnaider
[29] A. Kalinskaya vs [WC] C. Ngounoue
Y. Putintseva vs E. Cocciaretto
S. Lamens vs [WC] V. Glozman
E. Arango vs [2] I. Swiatek

Dalla stessa categoria