Us Open, Sinner parte fortissimo, Musetti vince in rimonta

Parte alla grande e con le marce altissime Jannik Sinner agli US Open. Il campione in carica batte in appena 98′ di gioco il ceco Vit Kopriva, 89 del ranking. Match dominato dall’azzurro, che ha fronteggiato appena 2 palle break in tutto l’incontro, centrando la 22^ vittoria di fila a livello Slam sul cemento. Buona risposta anche dal punto di vista fisico per Sinner dopo il ritiro nella finale di Cincinnati: per lui al 2° turno uno tra Popyrin e Ruusuvuori.

Lorenzo Musetti ha debuttato con un successo nello Slam americano contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard con il punteggio di 6-7 6-3 6-4 6-4. Un match ruvido e non semplice per il numero 10 del ranking, che ha cominciato inseguendo dopo il primo set perso al tie-break. Mpetshi Perricard ha iniziato il match alla grande, puntando come al solito su un servizio devastante, tra i migliori del circuito. Dopo il primo parziale, Musetti non ha però perso la calma e pian piano ha costruito la rimonta.

