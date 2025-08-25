25 Ago 2025 20:29 - US Open

US Open, quando debutta Siner? L’order of play di martedì 26 agosto

di Redazione

ARTHUR ASHE STADIUM – dalle 11.30 (17.30 italiane)
E. Arango (COL) vs [2] I. Swiatek (POL)
[1] J. Sinner (ITA) vs V. Kopriva (CZE)
Dalle 19 (1 ore italiane)
A. Tomljanovic (AUS) vs [3] C. Gauff (USA)
[3] A. Zverev (GER) vs A. Tabilo (CHI)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM – dalle 11 (17 ore italiane)
[10] L. Musetti (ITA) vs G. Mpetshi Perricard (FRA)
[8] A. Anisimova (USA) vs K. Birrell (AUS)
Dalle 19 (1 ore italiane)
G. Minnen (BEL) vs [23] N. Osaka (JPN)
E. Moller (DEN) vs [14] T. Paul (USA)

GRANDSTAND – dalle 11 (17 ore italiane)
K. Boulter (GBR) vs [27] M. Kostyuk (UKR)
[23] A. Bublik (KAZ) vs M. Cilic (CRO)
Non prima delle 15 (21 ore italiane)
A. Krueger (USA) vs [26] S. Kenin (USA)
C. O’Connell (AUS) vs [8] A. de Minaur (AUS)

ALTRI ITALIANI

Court 7
M. Arnaldi vs [19] F. Cerundolo (ARG)

Court 12
L. Sonego (ITA) vs T. Schoolkate (AUS)

