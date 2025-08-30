30 Ago 2025 22:59 - US Open

US Open, order of play del 31 agosto: iniziano gli ottavi

di Redazione

ARTHUR ASHE STADIUM – dalle 11.30 (17.30 italiane)
[4] J. Pegula (USA) vs A. Li (USA)
Non prima delle 13.30 (19.30 italiane)
A. Rinderknech (FRA) vs [2] C. Alcaraz (ESP)
Dalle 19 (1 italiane)
[7] N. Djokovic (SRB) vs J-L. Struff (GER)
[9] E. Rybakina (KAZ) vs M. Vondrousova (CZE)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM – dalle 11 (17 italiane)
A. Mannarino (FRA) vs [20] J. Lehecka (CZE)
Non prima delle 13 (19 italiane)
B. Krejcikova (CZE) vs T. Townsend (USA)
Non prima delle 15 (21 italiane)
[21] T. Machac (CZE) vs [4] T. Fritz (USA)
[1] A. Sabalenka vs C. Bucsa (ESP)

