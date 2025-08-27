27 Ago 2025 09:35 - US Open

US Open, order of play 27 agosto: Bellucci-Alcaraz nella notte

di Redazione

ARTHUR ASHE STADIUM – dalle 11.30 (17.30 italiane)
[7] N. Djokovic (SRB) vs Z. Svajda (USA)
[4] J. Pegula (USA) vs A. Blinkova
Dalle 19 (1 ore italiane)
M. Bellucci (ITA) vs [2] C. Alcaraz (ESP)
[1] A. A. Sabalenka vs P. Kudermetova

LOUIS ARMSTRONG STADIUM – dalle 11 (17 ore italiane)
E. Raducanu (GBR) vs J. Tjen (INA)
Non prima delle 13 (19 ore italiane)
L. Harris (RSA) vs [4] T. Fritz (USA)
Dalle 19 (1 ore italiane)
I. Jovic (USA) vs [7] J. Paolini (ITA)
[6] B. Shelton (USA) vs P. Carreno Busta (ESP)

GRANDSTAND – dalle 11 (17 ore italiane)
[10] E. Navarro (USA) vs C. McNally (USA)
J. Fonseca (BRA) vs [21] T. Machac (CZE)
Non prima delle 15 (21 ore italiane)
[17] F. Tiafoe (USA) vs M. Damm (USA)
A. Potapova vs [5] M. Andreeva

COURT 5 – dalle 11 (17 ore italiane)
[20] J. Lehecka (CZE) vs T. Etcheverry (ARG)
C. Norrie (GBR) vs F. Comesana (ARG)
[19] E. Mertens (BEL) vs L. Sun (NZL)
E. Jacquemot (FRA) vs [31] L. Fernandez (CAN)

COURT 7 – dalle 13 (19 ore italiane)
C. Bucsa (ESP) vs A. Eala (PHI)
[16] J. Mensik (CZE) vs U. Blanchet (FRA)
[32] M. Kessler (USA) vs M. Vondrousova (CZE)

COURT 10 – dalle 14 (20 ore italiane)
A. Rinderknech (FRA) vs [18] A. Davidovich Fokina (ESP)
[17] L. Samsonova vs P. Hon (AUS)

COURT 11 – dalle 13 (19 ore italiane)
B. Bonzi (FRA) vs M. Giron (USA)
Non prima delle 15 (21 ore italiane)
[25] J. Ostapenko (LAT) vs T. Townsend (USA)
J. Thompson (AUS) vs A. Mannarino (FRA)

COURT 12 – dalle 11 (17 ore italiane)
[30] B. Nakashima (USA) vs J. Kym (SUI)
M. Uchijima (JPN) vs B. Krejcikova (CZE)
[32] L. Darderi (ITA) vs E. Spizzirri (USA)
A. Li (USA) vs [16] B. Bencic (SUI)

COURT 17 – dalle 11 (17 ore italiane)
V. Azarenka vs A. Pavlyuchenkova
R. Collignon (BEL) vs [12] C. Ruud (NOR)
[9] E. Rybakina (KAZ) vs T. Valentova (CZE)
J-L. Struff (GER) vs [11] H. Rune (DEN)

