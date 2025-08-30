Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vanno a cena nello stesso ristorante a New York. I due campioni di tennis impegnati negli US Open al Flushing Meadows in questi giorni sono stati a cena dopo le partite all’Osteria Delbianco, un locale italiano a Midtown Manhattan. “Ogni anno, Sinner viene all’Osteria Delbianco, è sempre un piacere averlo […]
30 Ago 2025 17:32 - US Open
US Open, la stampa spagnola attacca Sinner: “Favorito negli orari”
di Redazione
I media spagnoli accusano Jannik Sinner di godere di “favoritismi” da parte degli organizzatori degli US Open. Secondo “El mundo deportivo”, il campione italiano gioca sempre allo stesso orario avendo così un vantaggio in termini di recupero fisico e organizzazione degli allenamenti.
“L’italiano giocherà oggi contro il mancino canadese Denis Shapovalov, nel secondo turno della pista centrale dell’Arthur Ashe Stadium, intorno alle due del pomeriggio. Una partita di richiamo, come già era il secondo turno con l’australiano Alexei Popyrin. Strano che nessuno dei due incontri meritasse la condizione di scontro notturno. Per il terzo impegno consecutivo Sinner si libera della sessione serale. Ha avuto la stessa fascia oraria tutti e tre i giorni in cui ha giocato”. Per il quotidiano spagnolo si tratta di “una situazione molto diversa da quella dei suoi principali rivali. Carlos Alcaraz e Novak Djokovic potrebbero sospettare che ci sia un certo trattamento di favore per Jannik Sinner, che non ha dovuto subire le oscillazioni del calendario dello spagnolo e del serbo.
Soprattutto lo spagnolo, che ha fatto due notti di fila, per poi passare all’estremo opposto, disputare il primo incontro del centrale, alle 11:30; significa svegliarsi presto, cambiare completamente l’organizzazione, i tempi di preparazione. Al murciano piace giocare nel pomeriggio più che la notte. Anomalo che una stella dello Slam giochi così presto”. El Mundo Deportivo riporta anche una dichiarazione di Alcaraz: “È solo la seconda partita che ho giocato alle 11 del mattino. La prima era a Roma. Questa è la seconda. Non sono un mattiniero, anche se questa volta mi sono svegliato alle 7 e mi sono riscaldato bene”, ha detto dopo l’incontro con Luciano Darderi.
