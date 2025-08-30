30 Ago 2025 18:50 - US Open

US Open, day-7: i risultati del singolare femminile

di Redazione

D. Parry vs [27] M. Kostyuk
[11] K. Muchova b. [21] L. Noskova 6-7(5) 6-4 6-2
[15] D. Kasatkina vs [23] N. Osaka
[3] C. Gauff b. [28] M. Frech 6-3 6-1
[8] A. Anisimova vs J. Cristian
[18] B. Haddad Maia vs M. Sakkari
[13] E. Alexandrova vs L. Siegemund
[29] A. Kalinskaya vs [2] I. Swiatek

