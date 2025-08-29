29 Ago 2025 09:18 - US Open

US Open, day-6: i risultati del singolare maschile

di Redazione

Terzo turno

[7] N. Djokovic vs C. Norrie
[17] F. Tiafoe vs [Q] J-L. Struff
[Q] U. Blanchet vs [31] T. Machac
[Q] J. Kym vs [4] T. Fritz
[6] B. Shelton vs A. Mannarino
[20] J. Lehecka b. R. Collignon 6-4 6-4 6-4
B. Bonzi vs A. Rinderknech
[2] C. Alcaraz b. [32] L. Darderi 6-2 6-4 6-0

