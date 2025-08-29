29 Ago 2025 18:31 - US Open

US Open, day-6: i risultati del singolare femminile

di Redazione

[1] A. Sabalenka vs [31] L. Fernandez
[19] E. Mertens vs C. Bucsa
[9] E. Rybakina b. E. Raducanu 6-1 6-2
M. Vondrousova vs [7] J. Paolini
[4] J. Pegula vs V. Azarenka
[Q] P. Hon vs A. Li
[10] E. Navarro vs B. Krejcikova
T. Townsend vs [5] M. Andreeva

