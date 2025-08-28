28 Ago 2025 19:56 - US Open

US Open, day-5: i risultati del singolare femminile

di Redazione

R. Zarazua vs D. Parry
[27] M. Kostyuk b. Z. Sonmez 7-5 6-7(5) 6-3
[21] L. Noskova b. E. Lys 6-4 3-0
S. Cirstea vs [11] K. Muchova
[15] D. Kasatkina vs K. Rakhimova
[23] N. Osaka b. H. Baptiste 6-3 6-1
[28] M. Frech vs P. Stearns
D. Vekic vs [3] C. Gauff
[8] A. Anisimova vs M. Joint
J. Cristian vs A. Krueger
[18] B. Haddad Maia b. V. Golubic 6-1 6-4
M. Sakkari b. A. Bondar 6-3 6-1
[13] E. Alexandrova b. X. Wang 6-2 6-2
A. Zakharova vs L. Siegemund
[29] A. Kalinskaya b. Y. Putintseva 6-1 7-5
[2] I. Swiatek b. S. Lamens 6-1 4-6 6-4

