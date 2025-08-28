28 Ago 2025 19:10 - US Open

US Open, day-5: i risultati del singolare maschile

di Redazione

Secondo turno

[1]J. Sinner b. A. Popyrin 6-3 6-2 6-2
[27] D. Shapovalov b. [WC] V. Royer 7-6(6) 3-6 7-6(4) 6-3
[23] A. Bublik vs [WC] T. Schoolkate
N. Borges vs [14] T. Paul
[10] L. Musetti b. D. Goffin 6-4 6-0 6-2
J. Brooksby vs [24] F. Cobolli
G. Diallo vs J. Munar
Z. Bergs b. [5] J. Draper W/O
[3] A. Zverev vs J. Fearnley
R. Safiullin vs [25] F. Auger-Aliassime
[Q] C. Wong b. A. Walton 7-6(5) 6-2 4-6 6-4
[15] A. Rublev b. [Q] T. Boyer 6-3 6-3 5-7 7-6(4)
[9] Khachanov vs K. Majchrzak
[Q] L. Riedi vs [19] F. Cerundolo
[26] S. Tsitsipas vs D. Altmaier
[Q] S. Mochizuki vs [8] A. de Minaur

Dalla stessa categoria