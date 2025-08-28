US Open, day-4: risultati del tabellone femminile

[1] A. Sabalenka b. P. Kudermetova 7-6(4) 6-2

[31] L. Fernandez b. [WC] E. Jaquemont 4-6 6-3 6-2

C. Bucsa b. A. Eala 6-3 6-4

[19] E. Mertens b. L. Sun 6-2 6-3

[9] E. Rybakina b. [Q] T. Valentova 6-3 7-6(7)

E. Raducanu b. [Q] J. Tjen 6-2 6-1

M. Vondrousova b. [32] M. Kessler 7-6(7) 6-2

[7] J. Paolini b. [WC] I. Jovic 6-3 6-3

[4] J. Pegula b. A. Blinkova 6-1 6-3

V. Azarenka b. A. Pavlyuchenkova 6-3 6-3

[Q] P. Hon b. [17] L. Samsonova 4-6 6-3 6-2

A. Li b. [13] B. Bencic 6-3 6-3

[10] E. Navarro b. [WC] C. McNally 6-2 6-2

B. Krejcikova b. M. Uchijima 6-4 6-2

T. Townsend b. [25] A. Ostapenko 7-5 6-1

[5] M. Andreeva b. A. Potapova 6-1 6-3

