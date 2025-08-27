US Open, day-3: risultati del tabellone femminile

[21] L. Noskova b. D. Galfi 6-4 7-5

E. Lys b. [Q] F. Jones 6-0 7-5

H. Baptiste b. K. Siniakova 7-5 6-3

[23] N. Osaka b. G. Minnen 6-3 6-4

D. Vekic b. J. Bouzas Maneiro 3-6 7-5 6-3

[3] C. Gauff b. A. Tomljanoivc 6-4 6-7(2) 7-5

[8] A. Anisimova b. K. Birrell 6-3 6-2

M. Joint b. [Q] V. Jimenez Kasintseva 6-4 7-6(8)

J. Cristian b. D. Collins 6-2 6-0

A. Krueger b. [26] S. Kenin 5-7 6-4 6-2

[18] B. Haddad Maia b. S. Kartal 6-3 1-6 6-1

V. Golubic b. L. Boisson 3-6 7-6(3) 6-2

[13] E. Alexandrova b. [PR] A. Sevastova 6-4 6-1

Wang X. b. C. Dolehide 2-6 6-4 6-2

A. Zakharova b. E. Avanesyan 6-3 6-4

L. Siegemund b. [20] D. Shnaider 7-6(2) 2-6 6-3

S. Lamens b. [WC] V. Glozman 6-4 6-2

[2] I. Swiatek b. E. Arango 6-1 6-2

Dalla stessa categoria