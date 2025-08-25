25 Ago 2025 20:50 - US Open

US Open, day-2: i risultati del tabellone femminile

di Redazione

E. Jacquemot vs M. Bouzkova
[19] E. Mertens b. [WC] A. Ahn 6-1 6-0
C. Bucsa vs [Q] C. Liu
[9] E. Rybakina b. [WC] J. Pareja 6-3 6-0
I. Jovic vs A. Sasnovich
A. Pavlyuchenkova b. [30] D. Yastremska 6-7(5) 7-6(5) 6-4
[17] L. Samsonova b. Y. Yuan 2-6 6-4 6-4
[Q] P. Hon b. L. Jeanjean 6-3 7-5
A. Li vs R. Sramkova
B. Krejcikova b. [22] V. Mboko 6-3 6-2
T. Townsend b. A. Ruzic 6-4 6-4
A. Parks vs [5] M. Andreeva
R. Zarazua b. [6] M. Keys 6-7(10) 7-6(3) 7-5
D. Parry b. P. Kvitova 6-1 6-0
[Q] K. Volynets vs Z. Sonmez
[WC] V. Williams vs [11] K. Muchova
[15] D. Kasatkina vs E-G. Ruse
K. Rakhimova vs [WC] C. Garcia
[28] M. Frech vs [WC] T. Gibson
D. Semenistaja vs P. Stearns
M. Sakkari vs T. Maria
A. Bondar vs [12] E. Svitolina
[29] A. Kalinskaya vs [WC] C. Ngounoue
Y. Putintseva b. E. Cocciaretto 6-4 7-6(4)

