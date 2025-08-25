US Open, day-2: i risultati del tabellone femminile

E. Jacquemot vs M. Bouzkova

[19] E. Mertens b. [WC] A. Ahn 6-1 6-0

C. Bucsa vs [Q] C. Liu

[9] E. Rybakina b. [WC] J. Pareja 6-3 6-0

I. Jovic vs A. Sasnovich

A. Pavlyuchenkova b. [30] D. Yastremska 6-7(5) 7-6(5) 6-4

[17] L. Samsonova b. Y. Yuan 2-6 6-4 6-4

[Q] P. Hon b. L. Jeanjean 6-3 7-5

A. Li vs R. Sramkova

B. Krejcikova b. [22] V. Mboko 6-3 6-2

T. Townsend b. A. Ruzic 6-4 6-4

A. Parks vs [5] M. Andreeva

R. Zarazua b. [6] M. Keys 6-7(10) 7-6(3) 7-5

D. Parry b. P. Kvitova 6-1 6-0

[Q] K. Volynets vs Z. Sonmez

[WC] V. Williams vs [11] K. Muchova

[15] D. Kasatkina vs E-G. Ruse

K. Rakhimova vs [WC] C. Garcia

[28] M. Frech vs [WC] T. Gibson

D. Semenistaja vs P. Stearns

M. Sakkari vs T. Maria

A. Bondar vs [12] E. Svitolina

[29] A. Kalinskaya vs [WC] C. Ngounoue

Y. Putintseva b. E. Cocciaretto 6-4 7-6(4)

