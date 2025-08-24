24 Ago 2025 23:40 - Senza categoria

US Open, day-1: i risultati del tabellone femminile

di Diego Barbiani

[1] A. Sabalenka b. R. Masarova 7-5 6-0
P. Kudermetova b. N. Parrizas Diaz 2-2 ritiro
[31] L. Fernandez b. [Q] R. Marino 6-2 6-1
[19] E. Mertens vs [WC] A. Ahn
L. Sun vs C. Osorio
A. Eala b. [14] C. Tauson 6-3 2-6 7-6(11)
[Q] T. Valentova b. L. Bronzetti 6-3 3-6 6-4
E. Raducanu b. E. Shibahara 6-1 6-2
[Q] J. Tjen b. [24] V. Kudermetova 6-4 4-6 6-4
[32] M. Kessler b. M. Linette 7-5 6-4
M. Vondrousova b. [Q] O. Selekhmeteva 6-3 7-6(4)
[Q] D. Aiava vs [7] J. Paolini
[4] J. Pegula vs M. Sherif
Y. Starodubtseva vs A. Blinkova
V. Azarenka vs [WC] H. Inoue
Zhang S. vs [16] B. Bencic
[10] E. Navarro vs Wang Y.
[WC] C. McNally b. J. Teichmann 6-2 6-2
M. Uchijima b. O. Danilovic 7-6(4) 4-6 7-6(9)
[25] A. Ostapenko vs Wang Xiyu
A. Potapova vs Zhu L.

