US Open, day-1: i risultati del tabellone femminile

[1] A. Sabalenka b. R. Masarova 7-5 6-0

P. Kudermetova b. N. Parrizas Diaz 2-2 ritiro

[31] L. Fernandez b. [Q] R. Marino 6-2 6-1

[19] E. Mertens vs [WC] A. Ahn

L. Sun vs C. Osorio

A. Eala b. [14] C. Tauson 6-3 2-6 7-6(11)

[Q] T. Valentova b. L. Bronzetti 6-3 3-6 6-4

E. Raducanu b. E. Shibahara 6-1 6-2

[Q] J. Tjen b. [24] V. Kudermetova 6-4 4-6 6-4

[32] M. Kessler b. M. Linette 7-5 6-4

M. Vondrousova b. [Q] O. Selekhmeteva 6-3 7-6(4)

[Q] D. Aiava vs [7] J. Paolini

[4] J. Pegula vs M. Sherif

Y. Starodubtseva vs A. Blinkova

V. Azarenka vs [WC] H. Inoue

Zhang S. vs [16] B. Bencic

[10] E. Navarro vs Wang Y.

[WC] C. McNally b. J. Teichmann 6-2 6-2

M. Uchijima b. O. Danilovic 7-6(4) 4-6 7-6(9)

[25] A. Ostapenko vs Wang Xiyu

A. Potapova vs Zhu L.

