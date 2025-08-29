29 Ago 2025 09:49 - US Open

US Open, c’è Darderi-Alcaraz. Paolini sul Grandstand: order of play del 29 agosto

di Redazione

ARTHUR ASHE STADIUM – dalle 11.30 (17.30 italiane)
[32] L. Darderi (ITA) vs [2] C. Alcaraz (ESP)
[4] J. Pegula (USA) vs V. Azarenka
Dalle 19 (1 italiane)
[7] N. Djokovic (SRB) vs C. Norrie (GBR)
T. Townsend (USA) vs [5] M. Andreeva

LOUIS ARMSTRONG STADIUM – dalle 11 (17 italiane)
[9] E. Rybakina (KAZ) vs E. Raducanu (GBR)
[6] B. Shelton (USA) vs A. Mannarino (FRA)
Dalle 19 (1 italiane)
[1] A. Sabalenka vs [31] L. Fernandez (CAN)
J. Kym (SUI) vs [4] T. Fritz (USA)

GRANDSTAND – dalle 11 (17 italiane)
[20] J. Lehecka (CZE) vs R. Collignon (BEL)
Non prima delle 13 (19 italiane)
M. Vondrousova (CZE) vs [7] J. Paolini (ITA)
Non prima delle 15 (21 italiane)
[17] F. Tiafoe (USA) vs J-L. Struff (GER)
[10] E. Navarro (USA) vs B. Krejcikova (CZE)

STADIUM 17 – dalle 11 (17 italiane)
B. Bonzi (FRA) vs A. Rinderknech (FRA)
[19] E. Mertens (BEL) vs C. Bucsa (ESP)
P. Hon (AUS) vs A. Li (USA)
Non prima delle 17 (23 italiane)
U. Blanchet (FRA) vs [21] T. Machac (CZE)

