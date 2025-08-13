US Open, assegnate le wild card: torna Venus Williams

Gli US Open 2025 stanno prendendo forma e, a una settimana dal sorteggio dei tabelloni del singolare maschile e femminile , il torneo americano ha annunciato le wild card che avranno la possibilità di entrare direttamente nel main draw. Eccole di seguito:

Uomini: Brandon Holt, Nishesh Basavareddy, Tristan Boyer, Emilio Nava, Stefan Dostanic, Darwin Blanch, Valentin Royer e Tristan Schoolkate.

Donne: Venus Williams, Clervie Ngounoue, Julieta Pareja, Caty McNally, Valerie Glozman, Alyssa Ahn, Caroline Garcia e Talia Gibson.

Grande curiosità per vedere all’opera Darwin Blanch, che a soli 17 anni farà il suo esordio nel tabellone principale di uno Slam. In campo femminile, spicca la presenza di Venus Williams: a 45 anni, la due volte campionessa a Flushing Meadows tornerà in campo a New York dopo due anni di assenza.

