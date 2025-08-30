Sinner: “Match difficile, il pubblico mi ha dato la spinta”

“Sono molto contento di essere riuscito a portare a casa questa partita molto difficile, il pubblico mi ha dato la spinta”. Così Jannik Sinner ai microfoni subito dopo aver battuto il canadese Denis Shapovalov nel suo match di terzo turno degli US Open, terminato 5-7 6-4 6-3 6-3 in suo favore. “È stata una grande settimana, ora voglio pensare alla prossima partita che sarà dura comunque vada – ha detto ancora il numero 1 del mondo -. Questo è un posto a cui sono molto legato, per me è molto importante stare qui, sono molto legato a New York. L’energia del pubblico mi ha sostenuto? non devo dire nulla su quello che il pubblico può fare per me, è sempre straordinario riuscire a giocare qui, è un grande privilegio, e in questa città è ancora più bello”.

